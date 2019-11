Propojení lyžařských areálů ve Špindlu se přiblížilo | E15.cz

Krkonošská lyžařská střediska ve Svatém Petru a na Medvědíně mohou mít do dvou let společný centrální terminál. Společnost Melida, která provozuje skiareál ve Špindlerově Mlýně, obdržela totiž kladné stanovisko EIA o posuzování vlivů na životní prostředí. To je rozhodující krok k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na propojení obou center. Stavbu v hodnotě zhruba miliardy korun by chtěl provozovatel zahájit příští rok a dokončit v roce 2022.