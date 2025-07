Ředitel Národního ústavu duševního zdraví končí. Důvěra zaměstnanců v něj se blížila nule, řekl Válek

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Petr Winkler se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) rozhodl rezignovat, protože zřejmě cítil, že podpora zaměstnanců je signifikantně blízká nule. Válek to dnes řekl novinářům před jednáním vlády, přičemž zároveň ocenil Winklerovu odbornost. Jeho nástupce musí vzejít z výběrového řízení podle ministra co nejdříve. Přihlásit by se podle Válka měli ti, kdo dříve předložili svoji koncepci dalšího směřování ústavu.

Winkler odejde z funkce ke konci srpna. V prohlášení zaslaném ČTK v pondělí uvedl, že za nynějších podmínek není možné vést ústav k jeho plnému potenciálu. Zmínil se mimo jiné o chybějící podpoře ze strany zřizovatele nebo o kontraproduktivní politické aktivitě v oblasti duševního zdraví. Proti Winklerovi v posledních měsících vystoupila část zaměstnanců.

„Situace byla komplikovaná, protože měla nemalá část zaměstnanců různé výhrady,“ uvedl Válek. „Pan ředitel se rozhodl rezignovat, to je jeho rozhodnutí. Zřejmě cítil, že podpora zaměstnanců je signifikantně blízká nule,“ podotkl. „Já to nechci nijak posuzovat. Bezesporu je to extrémně schopný odborník, kterého si vážím,“ doplnil ministr.

„Toto rozhodnutí nebylo snadné a zrálo delší dobu. Vážou se k němu roky úsilí o to, aby se z NUDZ stal silný odborný pilíř v oblasti vědy, klinické péče i systémových změn v ochraně duševního zdraví v České republice,“ komentoval svůj odchod z ústavu ředitel prostřednictvím tiskového prohlášení. „Jsem hrdý na to, že se za mého působení na postu ředitele NUDZ podařilo stabilizovat organizaci, posílit vědeckou výkonnost a dále otevřít ústav světu i konkrétní pomoci lidem, a to nejen doma, ale i v zahraničí,“ dodal.

Hrozby žalobou

Zaměstnanci NUDZ nebyli s vedením ústavu spokojení, v květnu proto předali na ministerstvo zdravotnictví otevřený dopis proti řediteli se 120 podpisy. Stěžovali si v něm na nepřátelskou atmosféru v ústavu i problémy s hospodařením. Za těmi ale částečně stojí i meziročně o 25 milionů korun nižší provozní příspěvek zřizovatele.

V polovině června nespokojení zaměstnanci NUDZ novináře informovali o dalších podezřeních ohledně porušování publikační etiky a plagiátorství nepřiznaného autorství odborných článků. Ředitel považuje tvrzení v dopise za pomluvu, v květnu uvedl, že podniká právní kroky.

Podle Válka je dobrý ředitel takový, za kterým stojí zaměstnanci a váží si ho, který umí ekonomicky fungovat a který rozumí danému zařízení. „Z řady těchto aspektů byl dobrým ředitelem, z řady nebyl úplně dobrým ředitelem, protože personální situaci, která se dlouhodobě hrotila, nedokázal nějak rozumně vyřešit,“ dodal ministr.

Žhavým kandidátem je profesor Horáček

Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob v pondělí řekl, že o novém šéfovi ústavu by mělo být rozhodnuto na přelomu srpna a září. Resort v květnu po apelu zaměstnanců NUDZ vypsal výběrové řízení na vizi dalšího směřování ústavu. Vize předložili čtyři lidé, mezi nimi Winkler nebo psychiatr Jiří Horáček, který vede Centrum pokročilých studií mozku a vědomí. Podle Válka je logické, že by se o post ředitele měli ucházet lidé, kteří své koncepce předložili.

Koncepce podle ministra musí zahrnovat jak posun o péči o dospělé i dětské pacienty, ale také výzkum v této oblasti. „NUDZ je primárně výzkumné zařízení, které by mělo fungovat na základě grantů. Není to primárně zdravotnické zařízení,“ řekl Válek.

Winkler vede NUDZ od června 2021, do funkce ho tehdy jmenoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V čele ústavu nahradil psychiatra Cyrila Höschla. V NUDZ působí od roku 2011, před nástupem do čela ústavu byl vedoucím výzkumným pracovníkem. Dříve pracoval v Psychiatrickém centru Praha.