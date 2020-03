Schillerová předloží návrh rozpočtu s rekordně vysokým schodkem | E15.cz

Co dál čeká Česko • Přísná karanténní opatření, která stát kvůli nákaze zavedl, by se mohla začít uvolňovat zhruba od poloviny dubna, pokud bude méně než 8500 nakažených, řekl předseda ústředního krizového štábu Roman Prymula. • Cestování do zahraničí může být omezené v následujícím roce či dvou. • Školy se v tomto školním roce otevřou zřejmě na přelomu května a června.