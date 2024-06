„Schůze Poslanecké sněmovny, která byla svolána na dnes (tj. čtvrtek 6. června 2024 v 16.00 hodin), se konat nebude. Skupina poslanců vzala zpět svou žádost o svolání schůze,“ uvedla Lustigová.

Zástupci ANO dopoledne oznámili, že by při schůzi za hnutí pouze krátce vystoupil jeho předseda Andrej Babiš. Další účasti by se poslanci ANO vzdali s ohledem na čtvrteční tragickou srážku vlaků v Pardubicích, při níž zahynuli čtyři lidé a 27 bylo zraněno. Poslanci druhého opozičního hnutí SPD by se ovšem podle jeho mluvčí Barbory Šťastné zúčastnili mimořádné schůze standardně.

Zákonodárci se měli podle návrhu ANO na schůzi zabývat dopady migračních pravidel i údajným lhaním některých vládních politiků. Členské státy EU definitivně potvrdily migrační balíček v polovině května. Češi se ve všech deseti hlasováních zdrželi, stejnou pozici drží vláda od února. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je pakt prvním krokem, který ale nestačí. Česká republika proto spoluzaložila skupinu zemí, které chtějí nelegální migraci čelit důrazněji.

Opozice tvrdí, že vládní představitelé připustili povinné přijímání imigrantů, nebo platbu za jejich umístění v jiné zemi EU. Vládní činitelé by se kvůli tomu měli zodpovídat Sněmovně. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by Česko platilo za ochranu vnějších hranic EU a z přijímání dalších migrantů se vyvázalo přijetím uprchlíků z Ukrajiny.

Migrační balíček počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že těm zemím unie, které jsou přetíženy migračním tlakem, ostatní pomohou buď tím, že od nich část migrantů převezmou, anebo je podpoří finančně či materiálně.

K novým migračním pravidlům EU se dolní komora sešla z podnětu poslanců ANO už koncem února a v polovině dubna, kdy mohli vystoupit pouze řečníci s přednostním právem. K tématu migračního paktu se chce ANO vrátit v následujících týdnech, další mimořádná schůze by se tak mohla konat v náhradním termínu.

