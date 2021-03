Sedm pacientů s koronavirem se chystá na možný převoz do zahraničí | E15.cz

Na možný převoz do Německa se chystá šest pacientů s koronavirem z Libereckého kraje. Na převoz do Polska se pak připravuje jeden z Pardubického kraje. Oznámil to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Poznamenal, že i v sousedních zemích se epidemická situace zhoršuje, polská nemocnice podle něj nejprve avizovala pomoc dvěma pacientům, nakonec může zajistit péči pouze o jednoho.