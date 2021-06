Slovanská epopej bude vystavena v Moravském Krumlově | E15.cz

Slovanská epopej Alfonse Muchy bude v následujících pěti letech vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Zastupitelé hlavního města dnes schválili smlouvu o výpůjčce. Kdy přesně se obrazy do Moravského Krumlova přestěhují, není jasné. Starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09) v pondělí uvedl, že epopej by mohla být k vidění už v červenci. Po návratu do metropole má být cyklus obrazů na 25 let umístěn v budově Savarinu na Václavském náměstí. V současné době jsou plátna v depozitáři Galerie hlavního města (GHMP).