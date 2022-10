Babiš těží z toho, že na levici chybí lepší volba, říká Lebeda | E15.cz

Doslova za extrémně nezodpovědné považuje Tomáš Lebeda v současné situaci výroky Andreje Babiše, který jimi čím dál častěji brnká na strunu nacionalismu a xenofobie. „To je něco, co když uděláte, tak to velmi těžko berete zpět. A ve chvíli, kdy prohlubujete polarizaci společnosti, tak to nezrušíte tím, že řeknete: ‚A teď už je po volbách, tak toho zase necháme.‘ Ti lidé si to v sobě nesou a v podstatě se to roztáčí dál jako spirála,“ varuje politolog z Univerzity Palackého v Olomouci a poukazuje přitom na fakt, že navzdory své levicové orientaci hnutí ANO vůbec nepracuje s principem solidarity.

„Je to všechno postavené na individuální výhodě, to znamená: ‚My vám dáme nějakou výhodu proti někomu jinému a tomu někomu jinému tu jeho výhodu sebereme. Je to hodně individualisticky, egoisticky zaměřená levicová politika, která je velmi netypická pro standardní levicové strany. Je to takový ten, řekněme, distributivní populismus a z mého z mého pohledu je to strašně smutná zpráva o tom, že česká společnost, která byla tradičně vždycky trošku egalitářská, tak není egalitářská z toho důvodu, že máme v sobě nějakou solidaritu, ale proto, že jenom čekáme, že stát nám bude dávat prostě proto, že je to pro nás výhodné,“ popisuje znepokojivou skutečnost. Za až zarážející přitom považuje, jak velké procento lidí populistické lídry podporuje. „Je to neradostná výpověď o tom, že tady neexistuje lepší alternativa, že demokratická levice úplně zmizela a nahradil ji tento typ stran,“ dodává.

Za neuváženou považuje i expremiérovu snahu udělat z komunálních voleb referendum o vládě. „Teď může mít trochu reputační problém, protože pokud to skutečně bylo referendum o vládě, jak to že se hnutí ANO v jednotlivých městech tak často spojuje s vládními stranami do koalic? A odpověď je jednoduchá: Protože na komunální úrovni řada těch celostátních rozdílů vlastně nemá význam. Ta strana se také na komunální úrovni chová často úplně jinak. Drsný populismus, který někdy slyšíme na té celostátní úrovni, zejména z úst Andreje Babiše, na té komunální úrovni moc často nezažíváme,“ vysvětluje odlišnost regionální politiky, ze které se vymyká Praha. Poměry na pražském magistrátě jsou podobnější těm ve státní správě a pochopení voličů pro paktování s opozicí je o poznání nižší. Vyjednávání volebního lídra kandidátky Spolu Bohuslava Svobody o spolupráci s ANO by tak mohlo mrzet obě strany. „Paradoxně pro hnutí ANO to může být trošku menší problém v tom, že tam si myslím, že ten volič toho víc odpustí. Pro koalici Spolu to může být vážnější problém a může dojít ke střetu mezi celostátním a pražským vedením,“ predikuje Lebeda.

Co říká na to, že vládní koalice nemá vlastního kandidáta na Hrad? Jak hodnotí pozici lídrů jednotlivých stran a jejich vystupování, kdo z nich předčil očekávání a kdo by měl naopak svou dosavadní prezentaci přehodnotit? Co je účinnou zbraní proti populismu? Nebo jakou roli může v prezidentských volbách sehrát Andrej Babiš? Na tyto a další otázky odpovídal Tomáš Lebeda, politolog z Univerzity Palackého v Olomouci.