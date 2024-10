Sněmovna přerušila schvalování sporné reformy penzí, pokračovat bude v pátek

Sněmovna po opoziční kritice vládní důchodové reformy přijala ve středu odpoledne program mimořádné schůze k závěrečnému kolu jejího schvalování. Opoziční kluby ANO a SPD následně zablokovaly snahu koalice, aby projednávání penzijní novely mohlo pokračovat do večera. Schůzi poslanci přerušili do pátečního rána.

Hned v úvodu jednání o penzijní reformě vystoupili díky přednostnímu právu lídři ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura a také předsedkyně klubu nejsilnějšího opozičního hnutí Alena Schillerová. Jejich projevy vyplnily asi 2,5 hodiny.

Babiš a později také Schillerové označili penzijní novelu za paskvil, a nikoli za důchodovou reformu. Podle Babiše jde o „okradení“ důchodců a zaměstnanců. „Je to o tom, že současní důchodci přijdou o peníze a budoucí důchodci, zaměstnanci, budou pracovat déle a za míň peněz,“ řekl. Babiš i Okamura odmítli zejména navrhované prodlužování věku pro odchod do důchodu až na 67 let a snižování výpočtu nových důchodů, což má podle vlády přispět k udržitelnosti penzí a snížení schodku důchodového systému. Podle Babiše kabinet jen straší a vyvolává nejistotu. „Důchody nebudou tím, co by mohlo rozvrátit veřejné finance,“ tvrdil.

„Mottem a cílem vámi navrženého zákona o důchodech je obrat co nejvíce současných i budoucích seniorů,“ prohlásil Okamura. Novela podle něho poruší právo každého pracujícího na spravedlivou penzi. Navrhované změny v důchodech navíc podle Okamury nic nevyřeší, protože starší lidé, kterým zdraví nedovolí pracovat, skončí na nemocenské, na sociálních podporách nebo v invalidním důchodu.

„Je to zákon, který znamená, že se penze dočkají jen šťastlivci na prahu sedmdesátky,“ řekla Schillerová. Vzhledem k množství koaličních pozměňovacích návrhů pokládá novelu za „seznam nesourodých nápadů“, které nemají společný cíl. Oba opoziční lídři prohlásili, že pokud budou jejich hnutí u vlády, důchodovou reformu opraví, nebo úplně zruší.

Po hlasování o programu schůze, který Sněmovna schválila koaliční většinou, předseda poslanců ODS Marek Benda navrhoval, aby Sněmovna dnes mohla jednat o novele do 21:00. Návrhy zákonů totiž mohou poslanci schvalovat v závěrečném kole podle jednacího řádu jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00. „Myslím, že opozice si zaslouží, aby mohla diskusi k návrhu zákona vést,“ uvedl Benda. Schillerová ale Bendův návrh za kluby ANO a SPD vetovala, Sněmovna o něm tedy už nemohla hlasovat.

Druhé čtení penzijní novely zabralo zhruba 26 hodin čistého času. Projednávání reformy v úvodním kole vyplnilo 32 hodin čistého času. Závěrečné hlasování o penzijní novele by se mohlo podle předběžných informací z koaličního tábora uskutečnit příští týden v pátek.