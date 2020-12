Státní rozpočet na příští rok prošel Poslaneckou sněmovnou | E15.cz

Pro schválení rozpočtu hlasovalo 56 poslanců ze 106 přítomných. Vedle poslanců ANO jej podpořili i zákonodárci z ČSSD a KSČM. Koaliční sociální demokracie přitom ještě ve středu snížení rozpočtu ministerstva obrany odmítala.

„Rozpočtové provizorium by poškodilo statisíce lidí a ohrozilo by náš boj proti koronaviru," prohlásil po schválení rozpočtu premiér Andrej Babiš (ANO). Jak Babiš, tak vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedli, že vláda se pokoušela jednat s opozicí o podpoře rozpočtu, dokázala se ale dohodnout pouze s KSČM.

Nově stanovený rozpočet armády na příští rok ve výši 75,4 miliardy je nižší než rozpočet schválený na letošní rok a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta HDP. Babiš řekl, že armáda o peníze nepřijde. Dostane je podle něj v jiné struktuře a v jiném čase. Později Babiš uvedl, že deset miliard by ministerstvo obrany mohlo dostat zpět už v lednu.

Návrh rozpočtu počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před provizoriem varovala a ještě dnes v úvodu apelovala na poslance, aby provizorium nedopustili.

V dílčích hlasováních poslanci přesunuli zhruba 13 miliard korun. Při hlasování o pozměňovacích návrzích přidali peníze na podporu živého umění, sociální služby, Horskou službu, hasičům a policii. Absolvovali víc než 130 hlasování.

Deset miliard, které sněmovní většina na návrh KSČM odebrala ministerstvu obrany, zamíří do vládní rozpočtové rezervy. O jejím použití podle zákona o rozpočtových pravidlech rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném i ministr financí. Předseda KSČM Vojtěch Filip připustil, že má obavu, že vláda nevrátí peníze na řešení pandemické krize, ale do nákupu vojenské techniky. Argumentoval ale tím, že nákupy vojenské techniky se budou odehrávat v letech 2022 až 2026, a nikoli v příštím roce. Kritiku, která zazněla ze strany TOP 09 a KDU-ČSL označil za farizejství.

„Vy jste přinutili tuto vládu, aby na naše spojence v NATO ukázala dlouhý nos,“ vzkázal komunistům předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Prezident Miloš Zeman je připraven rozpočtový zákon podepsat, má ale podmínku. „Schválený rozpočet jsem sice připraven podepsat, ale předpokládám, že dojde k novelizaci tohoto zákona v případě schválení daňového balíčku, který do tohoto rozpočtu činí zásek 130 miliard korun,“ uvedl.