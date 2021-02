Ústavní soud přitlačil parlament ke zdi | E15.cz

„Je skutečně povinností parlamentu, aby mezery ve volebním zákoně co nejrychleji odstranil. Domnívám se, že zbývá dostatečný prostor,“ řekl šéf soudu Rychetský. Nález nemá časový odklad a vztahuje se už na říjnové hlasování.

Babiš se obul do Rychetského

Nález tvrdě napadl premiér Andrej Babiš (ANO). „Načasování považuje za jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí,“ prohlásil. Babiš považuje za nereálné, aby se strany rychle dohodly na řešení. „Totálně to oslabí příští české vlády, které stejně jako v minulosti nepřežijí celé funkční období,“ dodal.

Předseda vlády připomněl odlišná stanoviska čtyř soudců z patnáctičlenného sboru. Ti mimo jiné označili za „vrchol arogance“ to, že nález byl vyhlášen pouhých 19 hodin po neveřejném rozhodnutí pléna soudu.

Musejí se dohodnout

Soudce zpravodaj Jan Filip, který návrh verdiktu připravoval tři roky, si nedovede představit, že by politická reprezentace kompromis nenalezla. „Jejím prvořadým úkolem je dohodnout se. Pochybuji, že někdo bude do jednání házet vidle. Bylo by to hrubé porušení ústavního pořádku,“ uvedl Filip.

Jenže zatímco ve sněmovně má stále převahu vláda ANO a ČSSD tolerovaná komunisty, byť se jednota koaličního tábora už od podzimu drolí, Senát kontroluje opozice. Dosavadní představy obou komor o změnách volebního systému se velmi lišily. Byla to právě skupina senátorů, která se koncem roku 2017 na Ústavní soud obrátila a některé pasáže normy napadla.

„Kdyby se strany do voleb nedohodly, musely by hledat ústavní řešení. Musela by se změnit ústavní pravidla,“ dodal soudce Filip.

Bonus pro vítěze voleb

Ústavní právní považují rozhodnutí soudu za správné, kritizují však jeho délku. „Byl bych raději, kdyby bylo vydáno před rokem nebo dvěma,“ uvedl Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Stávající systém považují v počtu získaných mandátů za disproporční i další experti. Největší rozdíly se projevily ve sněmovních volbách v letech 2006 a 2017. Pro malé formace nevýhodný způsob přepočtu hlasů a jejich odlišná síla v některých krajích umožnila hnutí ANO sestavit vládu se sociální demokracií podporovanou KSČM. Pokud by byl systém méně většinový a více poměrný, hnutí Andreje Babiše by obsadilo 63 poslaneckých lavic místo 78.

„Zkreslení je výrazné a nepřekvapuje mě, že to Ústavní soud považoval za rozporné s ústavní zásadou poměrného zastoupení,“ podotkl Wintr.

Zatím však není jasné, na jakých změnách se strany domluví. Někteří politici nevylučují, že takzvaný bonus pro vítěze, který má zajistit nejsilnější straně možnost sestavit stabilní vládu, bude v té či oné prosazen znovu.

Jedna či více kandidátek

Na urychlené přijetí volební novely apeluje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Rozhodnutí Ústavního soudu je akutní výzvou pro obě komory parlamentu. Senát je připraven iniciovat okamžitá jednání,“ reagoval Vystrčil.

Dohoda je nutná proto, že jde o ústavní zákon. Úpravy navržené poslanci a senátory musejí být shodné. Komory se nemohou přehlasovat a ani prezident nemá právo takové normy vracet zákonodárcům k přepracování.

Jednání politických stran na začátek příštího týdne svolal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), jehož rezort za organizaci a průběh voleb odpovídá. Na přípravě nových paragrafů se proto bude podílet. „Máme čtyři možné varianty. Klíčové bude, na kolik volebních obvodů zemi rozdělit, protože to ovlivní přípravu stranických kandidátek,“ řekl Hamáček. Za nejlepší řešení by považoval, kdyby Česko tvořilo pouze jeden obvod a byla by jedna kandidátka za každou stranu.

Jedním z řešení by mohlo být i určení počtu mandátů jednotlivých subjektů na celostátní úrovni a poté je rozdělovat mezi krajské kandidátní listiny konkrétních stran. „Zachoval bych ale dělení na čtrnáct krajů, které zaručuje regionální reprezentaci,“ uvedl ústavní právník Winter.

Koalice se nerozpadnou

Verdikt ústavního soudu, který zrušil aditivní klauzuli neboli podmínku, aby kandidující koalice musely dosáhnout 10, 15 nebo 20 procent hlasů pro vstup do sněmovny, by doposud uzavřené svazky rozkolísat neměl. Jde o trojkoalici ODS, lidovců a TOP 09 a dvojblok Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí.

Možný rozpad prví sestavy vyloučil šéf občanských demokratů Petr Fiala. „Aditivní klauzule jsme se nebáli. Věříme, že uspějeme v jakémkoli volebním systému,“ řekl.

Skutečnost, že nově by koalicím měl postačovat pětiprocentní zisk, navíc nemění nic na tom, že pro malé strany je výhodnější spojovat se s většími. Lidovci, TOP 09 či STAN se podle průzkumů pohybují kolem hranice, a proto nemají důvod z dohodnutých svazků odcházet.