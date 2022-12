Stát se brání vlně předčasných důchodů, podpoří částečné úvazky | E15.cz

Firmám se u vybraných zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek sníží od prvního února příštího roku o pětinu odvody na sociální pojištění. Stát tak chce motivovat zaměstnavatele k větší nabídce kratších úvazků. Nařízení se má týkat mladých lidí, pečujících osob a lidí v předdůchodovém věku. Právě ti stále častěji odcházejí do předčasného důchodu a na trhu práce chybějí. „V příštím roce budeme řešit otázku předčasných důchodů, protože není normální stav, kdy v podstatě třetina žadatelů odchází kvůli nastaveným podmínkám předčasně do penze,“ řekl na konferenci Kam kráčíš Česko/Evropo ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Největší skupinou, kterou by větší nabídka částečných úvazků mohla dostat na trh práce, jsou rodiče malých dětí, v případě Česka tedy převážně ženy. Úleva se bude týkat i mladých lidí do 21 let, kde dokonce platí výjimka z povinnosti zkráceného úvazku, zaměstnavatel bude mít nárok na slevu, i když budou pracovat ve větším rozsahu. „Jde o to podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří vstupují na trh práce,“ vysvětluje David Šupej z advokátní kanceláře Sedlakova legal.

„Ze snížených úvazků připadá drtivá většina na dohody, nikoli stálé smlouvy na částečné úvazky,“ připomíná Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti LMC, která provozuje pracovní portály Práce.cz a Jobs.cz. Opatření by tak mělo také motivovat zaměstnavatele, aby byli vstřícnější k lidem pracujícím na stálé smlouvy se zkráceným úvazkem, které jsou pro tyto často ohrožené skupiny jistější než dohody.

Někteří odborníci jsou však k účinnosti slevy mající motivovat zaměstnavatele skeptičtí. „Sleva na sociálním pojištění patrně žádnou revoluci v nabídce part-time rolí nezpůsobí, na to je příliš nízká,“ vysvětluje manažerka dočasného zaměstnávání v personální agentuře Hays Dominika Žůrková. Připomíná, že český pracovní trh s nabídkou zkrácených úvazků například v porovnání s Německem, Rakouskem a s Polskem stále výrazně zaostává. „Zavedení slevy může být motivační, její výše je ovšem diskutabilní,“ doplňuje.

„Je to především o nastavení majitelů firem a jejich otevřenosti k novým trendům zaměstnávání lidí,“ domnívá se Radka Šušková, jednatelka společnosti New Dimension, která rozvíjí potenciál firem. Sleva navíc pravděpodobně nepokryje další náklady, které zaměstnavatel kvůli zřízení částečného úvazku má.

„Ať se již jedná o administrativní náklady, zařízení pracovního místa včetně energií, nebo zřízení speciální směny pro částečné úvazky. Navíc mohou vzniknout situace, kdy ani při zkráceném úvazku zaměstnavatel pětiprocentní slevu nebude moci uplatnit,“ připomíná Lenka Vokáčová, manažerka pro sociální odpovědnost personální agentury ManpowerGroup.

Částečné úvazky kromě již zmíněných skupin pomáhají do pracovního procesu zapojit i lidi v předdůchodovém věku. V Česku totiž dlouhodobě podíl lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu, patří podle partnera Boston Consulting Group Jiřího Švejcara k nejvyšším v Evropě. Žádostí o předčasný důchod navíc za poslední dva měsíce výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce informovalo o letošní výhodnosti dřívějších penzí. Valorizace jsou totiž navázané na inflaci, a kvůli její letošní výši se tak lidem vyplatilo jít do důchodu dříve a nečekat do dalšího roku.

Video se připravuje ... Zářijová valorizace důchodů • VIDEO Videohub

Lidé ve vyšším věku často nevidí možnost, jak skloubit stáří s prací, což mohou částečné úvazky usnadnit. Z dřívějších výzkumů LMC vyplynulo, že ve chvíli, kdy byl na výběr pouze důchod nebo práce na plný úvazek, lidé volili důchod. Příležitostí pracovat na zkrácený úvazek je však málo.

„U mnoha pozic ve výrobním sektoru lidem nad šedesát let často zabraňuje pracovat na plný úvazek jejich zdravotní nebo fyzický stav,“ popisuje Vokáčová.

„Většina žadatelů, která o předčasné důchody požádala, je zatím nečerpá. Pouze o ně zažádali a pokračují v práci. Ve chvíli, kdy by o ni třeba přišli, tak pro ně může být extrémně výhodné do penze rovnou naskočit,“ vysvětluje Dombrovský. Problematické podle něj tak není jen prodloužení pracovního života u starších lidí, ale zejména to, když lidé ve věku kolem šedesáti let práci ztratí. Je pro ně složité najít si novou, což sleva na odvodech za sociální pojištění pro zaměstnavatele nijak neřeší.

Nařízení je tak primárně vytvořené pro lidi, kteří si práci udržují a teprve zvažují, zda odejdou do důchodu, nebo budou dále pracovat. „V tomhle smyslu pro ně může být dostupnější si ve firmě vyjednat částečný úvazek, protože z toho má i firma nějakou výhodu. Nemůže to však kompenzovat současnou ekonomickou situaci,“ říká. Zdůrazňuje, že pokud tito lidé z pracovního trhu odejdou nyní, tak za dva až tři roky, kdy nastane oživení a vyčištění současné situace, budou výrazně scházet.

Zda však nařízení skutečně pomůže podpořit větší nabídku částečných úvazků, se teprve ukáže. „Uvidíme, kolik firem toho začne využívat, v jakém rozsahu a pro které skupiny uživatelů primárně. Teprve s minimálním odstupem půl roku, ale spíše roku až dvou bude vidět na trhu nějaká změna. Buď se nezmění nic a v tom případě je to slabá motivace, anebo toho opravdu firmy začnou využívat, protože v objemu sociálních odvodů za tuto skupinu zaměstnanců to už může být zajímavé,“ zakončuje Dombrovský.