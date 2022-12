Do předčasného důchodu odchází stále více lidí | E15.cz

Třetina ze všech současných penzistů ukončila svoji kariéru předčasným odchodem do důchodu. Podíl těchto lidí mezi seniory se poslední dekádu neustále zvyšuje. Ještě v roce 2010 tvořili 19 procent všech příjemců starobní penze, letos v září tvořili podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) už skoro 29 procent.

Trvale krácenou penzi má kvůli dřívějšímu nástupu do důchodu přes 676 tisíc seniorů a seniorek. To je téměř o čtvrt milionu víc než před 12 lety. Předčasný důchod je přitom o stovky až tisíce korun nižší než ten řádný, což mnohým seniorům způsobuje ekonomické problémy. S nedostatkem peněz se potýká i penzijní systém, který je už třetím rokem ve schodku. Na konci května mu chybělo sedm miliard korun.

Nejčastějším důvodem, proč lidé uspíší odchod na odpočinek, je ztráta pracovního místa nebo delší nezaměstnanost v předdůchodovém věku bez vyhlídky na získání nové pracovní pozice. „Stejnou cestu volí také ti, kterým se blíží důchodový věk a už jim ubývá energie či přibývají zdravotní komplikace. Výjimkou není ani péče o blízké, kteří onemocněli,“ uvedla ve své analýze ČSSZ.

Žádostí o předčasný důchod za poslední dva měsíce výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce informovalo o letošní výhodnosti dřívějších penzí. Průběžnému státnímu systému tak ubývají plátci sociálního pojištění, a naopak přibývají příjemci dávek. Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje kvůli rychlému zadlužování státu podmínky pro odchod do předčasného důchodu zpřísnit.

Zvyšující se ceny potravin, nájmů a energií navíc mnohým seniorům přidělávají starosti, některé ženou do dluhových pastí. Problematika nedávno zaujala i odborníky z Českého statistického úřadu. „Odchodem do předčasného důchodu, tedy při splnění povinné doby pojištění, ale nedosažení důchodového věku, dochází k trvalému krácení procentní výměry důchodu,“ varovala statistička Markéta Pištorová.

Bez osekání penze lze odejít do důchodu před dosažením věku 65 let v případě, má-li dotyčný odpovídající prostředky na penzijním spoření. Stát mu nevyplácí důchod, pouze za něj hradí zdravotní pojištění.

Průměrná starobní penze po červnové valorizaci činí 17 900 korun. Po lednové řádné valorizaci se průměrná výše důchodu vyšplhá na 19 500 korun. Předčasná penze je o zhruba dva tisíce nižší. To pro některé domácnosti představuje citelný rozdíl. „Lidé upadají do dluhů, problém začíná být opravdu veliký,“ varoval už dříve šéf organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Poukázal na to, že příjmovou chudobou trpí i senioři, kteří odešli na odpočinek v řádném termínu.

Rovněž podle ekonoma a ředitele pro výzkum společnosti CETA Aleše Roda se penzisté potýkají s těžkostmi. „Většinu výdajů dávají na takzvané nezbytné statky, jako jsou nájem, jídlo, energie, léky nebo menší mobilita. Vysoká inflace je velmi zatěžuje,“ řekl v polovině roku. Podle dubnového průzkumu CETA a dalších organizací žilo v Česku na hranici chudoby 890 tisíc seniorů. Na důchodový systém pak bylo plně odkázaných 86 procent lidí starších 65 let.

Ať už výjimečné zvyšování důchodů minulou vládou, nebo řádné i mimořádné valorizace způsobené inflací přitom představují pro státní rozpočet stále větší břemeno. Penzijní systém je už třetím rokem ve schodku, stát si na dávky musí půjčovat. Vedle starobních důchodů vyplácí nejvíce peněz na invalidních a pozůstalostních důchodech, celkem jde o 3,4 milionu příjemců.

Takzvaný důchodový účet byl v deficitech od roku 2013, o pět let později vykázal kladný výsledek ve výši přes 18,6 miliardy. Od roku 2020 je však opět v minusu.

Hospodaření důchodového systému (v mld. kč)

2015 –38,9 2016 –21,2 2017 –3,6 2018 +18,6 2019 +16,4 2020 –40,6 2021 –2,3 2022 –6,9*

Pramen ministerstvo financí, *) údaj ke konci května

článek poprvé vyšel v červenci 2022, v prosinci byl aktualizován o nejnovější data