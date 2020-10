Stát postaví polní nemocnici pro lidi s covidem, nakoupí tisíce lůžek | E15.cz

V sobotu by měla kvůli počtu lidí vyžadujících zdravotní péči s ohledem na epidemii koronaviru začít příprava prostor pro lůžka v areálu pražského výstaviště Letňany. Lůžek bude 500, výstavbu zajistí armáda, uvedl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Armáda v Letňanech rozvine polní nemocnici ve stávajících stavbách a hangárech, uvedl. Hasiči požádali o pomoc s lůžky ze zahraničí, Česko dnes vloží do evropského systému žádost o vybavení i personál.

„V sobotu by měla začít výstavba kapacit v areálu výstaviště Letňany. Kapacita 500 lůžek, výstavbu bude zajišťovat armáda,„ řekl Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že vytváření lůžek mimo nemocnice je prvořadým úkolem. Postarají se o to krizový štáb a armáda, personální zabezpečení pak bude na ředitelích nemocnic.

Armáda rozvine v Letňanech polní nemocnici. „Budou využity stavby a hangáry, kde je zajištěno temperování, vytápění,“ řekl České televizi Hamáček. Vybavení bude pocházet z armádní polní nemocnice, obsluhovat lůžka bude vojenský personál a vyčleněni k nim budou i zdravotníci z nemocnic, které mohou doplnit medici.

Hamáček nechtěl odhadovat, jak dlouho bude letňanský areál nutné využívat. „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí epidemie, teď těžko hovořit o ukončení. Myslím, že bude potřeba relativně dlouho,“ řekl.

Paralelně se podle něj pracuje na hledání dalších záložních kapacit v hotelech, lázních a jiných objektech. „Výstavba záložních lůžek se plánuje už nějakou dobu, nejviditelnější teď budou Letňany,“ dodal. Počet lůžek se bude upravovat podle situace.

Podle Babiše stát plánuje nakoupit 3000 postelí od firmy Linet, navíc od stejné firmy 1000 lůžek pro těžké případy. „Lůžka musíme nejprve vyrobit, dodat bychom je mohli v listopadu,“ řekl generální ředitel Linetu Tomáš Kolář. Správa státních hmotných rezerv má 2500 lůžek a je připravena k jejich rychlému vyskladnění a dovozu na místo určení, uvedl předseda správy Pavel Švagr.

Důležitá výzva. 3 vteřiny. Ty má každý z vás. Prosím o tzv. retweet. pic.twitter.com/JL75ZRnHKK — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 15, 2020

Hasičský záchranný sbor podle Hamáčka využil evropský mechanismus civilní ochrany a požádal o lůžka ze zahraničí. „My dnes vložíme do evropského systému žádost o kapacity, tedy jak o vybavení, tak personál. Bude záviset na jednotlivých členských státech unie, jak se k tomu postaví. To je další zdroj, který zajišťujeme,“ uvedl.

Hamáček ve středu po jednání krizového štábu řekl, že hasiči a armáda společně s hejtmany vybírají záložní objekty a příslušný personál k zajištění až 10 tisíc lůžek. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mají být lůžka vyčleněna pro pacienty s COVID-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči. „Ministr zdravotnictví hovořil o potřebě zdvojnásobení kapacit, to je přibližně 14 tisíc, 15 tisíc lůžek,“ řekl dnes Hamáček.

Podle Prymulova pondělního vyjádření by mělo v nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři. Studenti mají pomoct zdravotnictví oslabenému nemocností lékařů a sester i zavřením prvních stupňů základních škol.

O záložní nemocnici uvažuje také Brno. „V případě potřeby můžeme vybudovat na výstavišti záložní nemocnici s 300 lůžky v podstatě do týdne. Byla by v pavilonu G2,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Problémem by ale bylo personální zajištění, zdůraznila, podle ní by ho musel zajistit stát.

V České republice se od března, tedy od začátku epidemie způsobené novým koronavirem, nakazilo téměř 140 tisíc lidí a zemřelo 1172 lidí. Nejvyšší denní nárůst, o 58 zemřelých, přibyl do statistik toto pondělí, ve středu přibylo 9544 prokázaných případů nemoci COVID-19, nejvíc za jediný den od začátku epidemie.

Podle údajů deníku The New York Times je Česká republika podle počtu úmrtí na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden už na čtvrtém místě ve světě, ve středu byla sedmá. Podle počtu případů nakažených na 100 tisíc obyvatel za uplynulý týden je ČR podle stejného zdroje stále na druhém místě ve světě za Andorrou a před Belgií.