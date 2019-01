Stát začne vybírat klíčové investice, celkem by vyšly na biliony | E15.cz

Ministerstva požadují do roku 2030 investice za 3,5 bilionu korun. A to v Národním investičním plánu nejsou zahrnuty nároky krajů.

Peníze na nové dálnice, porodnice nebo vodovody požadují ministerstva v Národním investičním plánu. Do roku 2030 v něm menšinová vláda Andreje Babiše počítá se 17 tisíci projekty za 3,5 bilionu korun. V lednu se proto poprvé sejde Rada vlády pro veřejné investování, která by měla vybrat klíčové a akutní projekty.

„Aktuálně se řeší projekty v období 2019 až 2022, které jsou řazeny podle fáze připravenosti. Jednotlivé investiční akce budou muset splnit kritéria strategičnosti, ekonomické a finanční smysluplnosti i proveditelnosti,“ uvedla mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši. Bude také třeba sestavit časový harmonogram.

„Postupná realizace projektů bude probíhat formou selektivního výběru mimo jiné v závislosti na možnostech státního rozpočtu,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Šárka Šmolíková.

Pokud by totiž chtěli politici do roku 2030 splnit plán do puntíku, museli by ročně investovat více než tři sta miliard korun. „Stát tolik neinvestoval ani v nejlepších letech,“ upozorňuje opoziční poslanec Jan Farský (STAN), podle kterého je plán zbytečný a dělaný „do šuplíku“. Potvrzuje to i státní rozpočet, který na letošní rok počítá s investicemi ve výši 122 miliard korun.

Největší požadavky má ministerstvo dopravy, které by rádo investovalo v období 2019– 2030 dva biliony korun. Konkrétně chce například půl bilionu na dostavbu dálniční sítě či tři sta miliard korun na obchvaty obcí v rámci silnic první třídy. Ministerstvo zdravotnictví by rádo postavilo v Brně největší gynekologicko-porodnickou kliniku v zemi. Stát by to mělo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) dvě miliardy korun a začít stavět by se mohlo už letos.

Rezort zemědělství chce investovat do infrastruktury vodovodů a kanalizací nebo do boje proti suchu. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by zase chtěl postavil nový areál pro kriminalistický úřad v Praze za 3,5 miliardy korun nebo investovat do vybavení pro záchranáře a policii. V plánu nejsou zatím zahrnuté požadavky krajů, které jsou vyčísleny až na jeden bilion korun.