V zaplněné katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala v sobotu v 11:00 bohoslužba za oběti čtvrteční střelby na pražské filozofické fakultě. Slouží ji arcibiskup Jan Graubner. Mezi účastníky je i prezident Petr Pavel nebo předsedové obou komor Parlamentu.

„Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo,“ řekl na úvod bohoslužby arcibiskup Graubner. „Je třeba, abychom jasně odsoudili to, co se stalo a zároveň abychom se podívali dopředu,“ dodal.

Lidé i přes deštivé počasí v sobotu dál přicházejí na pietní místa v Praze u budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a před budovu jejího rektorátu na Ovocném trhu uctít památku čtvrteční tragické střelby na filozofické fakultě. Na Ovocný trh dopoledne přišel položit věnec i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se senátory Jiřím Drahošem, Adélou Šípovou nebo Janem Holáskem. Před novináři Vystrčil vyzval k soudržnosti a podpoře pozůstalých.

Už v pátek večer sloužil monsignore Tomáš Halík v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze modlitbu za oběti, zraněné, pozůstalé, blízké a za všechny, které postihla tragédie na filozofické fakultě.

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval občany, aby v den státního smutku uctili památku obětí tragédie minutou ticha.

České obce a města kvůli státnímu smutku omezily nebo zrušily adventní trhy i další předvánoční program. Národní divadlo uctí na všech svých scénách památku obětí střelby minutou ticha před představeními. Pietu v podobné formě chystají i další divadla.

Čtvrteční útok v budově filozofické fakulty v Praze je nejtragičtějším případem střelby v historii Česka. Vedle 14 mrtvých si vyžádal 25 zraněných, z nichž někteří jsou stále v kritickém stavu. O vyhlášení státního smutku rozhodla vláda na svém mimořádném jednání ve čtvrtek večer.

Česko naposledy drželo státní smutek po náhlém úmrtí senátora Jaroslava Kubery, předtím 12. října 2019 v den pohřbu zpěváka Karla Gotta. Třídenní státní smutek byl vyhlášen na 21. až 23. prosince 2011 k uctění památky zesnulého prezidenta Václava Havla.