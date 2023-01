Vrchní státní zastupitelství obžalovalo v kauze podvodů v ČKD Praha třicet osob | E15.cz

Státní zástupce Klátik obžaloval v kauze daňových podvodů strojírenské firmy ČKD Praha DIZ třicet osob. Uvedlo to vrchní státní zastupitelství v Praze . Celková škoda z krácení daně z přidané hodnoty dosáhla částky více než 438 milionů korun. Obžaloba byla podána pro spolupachatelství nebo pomoc k trestnému činu zkrácení daně. V některých případech státní zástupce jednání obviněných kvalifikoval jako napomáhání organizované zločinecké skupině.

Stíhaným osobám podle dřívejších informací hrozí až 13 let vězení. V závislosti na tom, jak se podíleli na výši škody.

ČKD Praha DIZ, která se podílela mimo jiné i na stavbě pražského tunelu Blanka, dříve patřila miliardáři Petru Speychalovi, který má být hlavní postavou kauzy. Dalšími stíhanými jsou tehdejší manažeři firmy nebo zástupci společností, s nimiž obchodovala.

Vedle krácení daní a účasti na organizované zločinecké skupině je policisté viní také z praní špinavých peněz. Škodu způsobenou státu vyčíslili nejméně na 850 milionů korun.

Společnost ČKD Praha DIZ se dostala do větší pozornosti v únoru 2015 v souvislosti s poškozenými kabely v tunelu Blanka, které firma dodala. To způsobilo další odklad otevření tehdy rozestavěné stavby a znamenalo to začátek sporu mezi představiteli města, společností Metrostav a firmou ČKD Praha DIZ.

Celý spor pokračoval až do května 2016, kdy ČKD Praha DIZ vypověděla Praze smlouvu a přestala se o tunel Blanka starat. Arbitrážní soud v srpnu 2016 rozhodl, že Praha nemusí ČKD Praha DIZ zaplatit zhruba 1,7 miliardy korun, které firma požadovala za práce na tunelu. ČKD Praha DIZ následně podala žalobu.

