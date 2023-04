Učitelé dostanou 130 procent průměrné mzdy. S vychovateli zákon nepočítá | e15.cz

Pro zákon hlasovalo celkem 94 ze 136 poslanců, nikdo nebyl proti. Zdrželi se poslanci SPD a část poslanců ANO.

Novela také zavádí novou pozici provázejícího učitele. Ta by měla zvýšit kvalitu pedagogů a zlepšit systém. Jednalo by se o zkušenější pedagogy, kteří by po dobu dvou let podporovali začínající učitele. Vysokoškoláci budou také moci učit podle předlohy po omezenou dobu tří let na druhých stupních základních škol a na středních školách jako kvalifikovaní pedagogové i bez učitelského vzdělání.

„Garance není na plat každého jednoho učitele,“ připustil šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. „Ve škole jsou kvalitní učitelé, já jsem vždy jako ředitel školy říkal tažní koně, a tam potom ten ředitel má tu možnost je ohodnotit i nad rámec těch sto třiceti procent. A pak jsou ti, kteří naopak těch 130 procent z nějakých objektivních důvodů nedosáhnou. Ale my chceme garantovat objem, který do těch škol skutečně půjde,“ prohlásil podle serveru iDnes.cz Výborný, když za poslance pěti koaličních stran návrh v únoru předložil.

„Asi koaliční poslanci zapomněli, že existují i zařízení typu dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav, kde pracují ve velmi náročných podmínkách vychovatelé, většinou s vysokoškolským vzděláním a proti učitelům pracují s dětmi 24 hodin denně, sedm dní v týdnu bez jakýchkoli benefitů, které mají třeba učitelé, jako jsou například prázdniny,“ řekla stínová ministryně školství za ANO Jana Berkovcová k tématu.

„Vykopali jste příkopy mezi pedagogickými pracovníky. Nebudeme hlasovat proti, abyste nemohli říci, že jsme učitelům nepřáli garantované mzdy,“ uvedla před závěrečným hlasováním předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Celková výše peněz na platy učitelů bude podle schválené koaliční úpravy činit od příštího roku „v měsíčním průměru na jeden úvazek učitele nejméně 130 procent průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství“. Původní vládní návrh předpokládal stanovování objemu peněz na platy pedagogických pracovníků na nejméně 1,404násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok.