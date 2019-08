Účtenkovka polyká další miliony korun. Zájem o ni ale klesá | E15.cz

Na propagaci účtenkové loterie dá letos ministerstvo financí téměř třikrát více peněz než loni. Na marketing a PR rezort utratí zhruba 4,6 milionu korun, loni to přitom bylo 1,6 milionu. Zájem o loterii, která funguje v návaznosti na elektronickou evidenci tržeb, totiž od předloňského spuštění klesá a v současnosti stagnuje na zhruba 350 tisících hráčů měsíčně.

Ambice ministerstva financí jsou přitom mnohem vyšší. „Účtenková loterie má potenciál zaujmout třetinu až polovinu domácností v Česku, a to za předpokladu odpovídající informační kampaně a inovací projektu,“ řekl mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch. Podle ČSÚ je v Česku zhruba 4,3 milionu domácností.

Rezort investuje především do kampaně v rozhlase, kam putuje drtivá většina letošního rozpočtu na marketing. Za výrobu devíti reklamních spotů a jejich odvysílání zaplatilo ministerstvo 3,2 milionu. Službu zajistila společnost Radio United Broadcasting, spoty se vysílaly od dubna do července na rádiích Kiss a Impuls. Druhé ze jmenovaných patří holdingu Agrofert, který premiér Andrej Babiš (ANO) vložil přede dvěma lety do svěřenského fondu.

„Takže peníze státu za inzerci končí u oligarchovy firmy. Asi na každém úřadu sedí rozpočtář, který směřuje peněžní toky do holdingu,“ uvedl na sociálních sítích opoziční poslanec Jakub Michálek (Piráti). Ministerstvo nařčení odmítá. „Všechny mediální kampaně se soutěží v rámci výběrových řízení, přičemž hlavním kritériem je cena,“ uvedl mluvčí Vojtěch. Kromě rozhlasu investuje rezort i do kampaně na Facebooku či do výroby propagačních videospotů a plakátů. Celkové náklady na loterii činí přes 12 milionů korun, dalších 64 milionů se ročně rozdělí na výhrách.

Ministerstvo financí považuje Účtenkovku za úspěšný projekt. „Množství pravidelných hráčů pohodlně garantuje naplnění cílů tohoto projektu – tedy aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane, či nikoliv,“ řekl Vojtěch.