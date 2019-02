Udělal jsem některé personální chyby, teď si dávám větší pozor, řekl Babiš | E15.cz

Babiš se ve svém projevu věnoval ideologickému zakotvení hnutí. „Naše kritici říkají, že nejsme ani napravo ani nalevo, nejsme ideologicky zakotvení. Rád bych řekl, že my jsme hnutí, které se orientuje na všechny občany ČR bez ideologie. Máme program pro důchodce, živnostníky, zaměstnance, studenty, sportovce, lidi z kultury,“ řekl premiér. „Byl bych rád, kdyby naši kritici přestali říkat, že jsme divní. My divní nejsme. My jsme catch-all party. Jsme pro všechny,“ dodal Babiš.

Premiér odmítl, že by hnutí bylo levicovým uskupením. „Já osobně mám šetření v genech. My jsme na rozdíl od pravicových vlád nikdy nezvýšili žádné daně, jen pro hazard,“ řekl Babiš s odkazem na dobrou ekonomickou situaci v České republice. „Tak jakápak levice, jaképak plýtvání, nerozumím tomu,“ dodal. „Domluvili jsme se s paní ministryní financí Alenou Schillerovou, že zatlačíme na ministerstva,“ řekl s odkazem na avizované šetření ve státních institucích.

Babiš přiznal, že v minulosti udělal několik personálních chyb. „Dostatečně jsem si neprověřil kandidáty, které navrhli mí kolegové. Teď si dávám větší pozor, to jste určitě poznali,“ řekl.

Na tiskové konferenci jako chybu například označil někdejší podporu europoslance Pavla Teličky, který vedl hnutí před pěti lety do eurovoleb. S ANO se však rozešel a hnutí nyní veřejně kritizuje. "Pan Telička nás zklamal. Je těžké vidět dopředu lidem do hlavy, jak se zachovají v některých situacích. Proto jsem říkal, že těch mých osobních personálních doporučení bude míň a nechám to spíš na hnutí. Když už budu někoho navrhovat, tak si to lépe prověřím. Každý děláme chyby a proč si to nepřiznat," řekl Babiš. Kritizovaného ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) se ale zastal.

Ambicí Česka bude podle šéfa ANO získat pro eurokomisařku Věru Jourovou (ANO) portfolio vnitřního trhu, průmyslu, podnikání a malých a středních firem. "Chceme se zaměřit na živnostníky, firmy. V EU mají obrovské problémy, trh musí být svobodný s rovnými podmínkami," podotkl. Jourová má v současnosti na starost spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

Podle Babiše se musí ANO zaměřit na květnové evropské volby. „Doufám, že vyhrajeme volby do Evropského parlamentu. My totiž potřebujeme, aby Evropský parlament neprosazoval zákony, které jdou proti naším občanům, zaměstnancům a živnostníkům,“ řekl a potvrdil, že lídryní do evropských voleb bude europoslankyně Dita Charanzová.

Charanzová na sněmu vyzvala k reformě Evropské unie. Unie podle ní prošla řadou zatěžkávacích zkoušek, jako například pád Řecka a oslabení eurozóny, migrace nebo aktuálně brexit. "Nejsme v unii svědky žádné hluboké reflexe, což je špatně. Potřebujeme inventuru Bruselu, o mnoha věcech by měly rozhodovat samy členské státy. Brusel toho musí dělat méně, ale lépe," řekla Charanzová.

"EU se musí zaměřit na bezpečnost, řešit migrační krizi, terorismus a také informační technologie. Musíme zastavit pašeráky lidí a vracet zpátky ty, kteří nedostanou azyl. Nutná je lepší ochrana kybernetické infrastruktury," řekla europoslankyně, která chválí členství České republiky v unii. "Evropská unie je skvělý projekt, světově unikátní. Našemu kontinentu přinesl mír, bezpečnost a prosperitu," dodala.

Premiér kritizoval opozici i média, že podporují "program antibabiš". „Znám lidi, kteří se bojí nahlas říct, že nás volí. To odrazuje spoustu úspěšných lidí od kandidatury za naše hnutí,“ řekl.

Babiš se několikrát také opřel do opoziční ODS, kterou obvinil za privatizaci a korupční kauzy z devadesátých let, údajnou likvidaci Akademie věd i špatný stav dálnic. „Podnikatelé si pamatují, kolik se platilo bokem za získání zakázek – sedm až deset procent. Za ministra dopravy ODS Aleše Řebíčka stál kilometr dálnice 350 milionů, dnes za ministra Ťoka 150 až 200,“ řekl Babiš.

První místopředseda Jaroslav Faltýnek řekl, že hnutí nesmí zklamat své voliče. „Za vstup do koaliční vlády jsme samozřejmě museli zaplatit programovými ústupky, například obětováním karenční doby. A taky se vrátila negativní politická a mediální kampaň, tentokrát však mnohem přízemnější a podlejší - útoky na rodinu Andreje Babiše, což naše politika zatím neznala,“ řekl Faltýnek. Své spolustraníkvy vyzval k jednotě.