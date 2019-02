Úřad pro kyberbezpečnost Číňanům neustoupil, dál považuje Huawei za hrozbu | E15.cz

"Dnes v odpoledních hodinách odeslal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost odpověď na dopis společnosti Huawei. Jelikož jsme nezaznamenali žádné skutečnosti, které by nás vedly ke změně stanoviska obsaženého ve varování ze 17. prosince 2018, naše stanovisko je neměnné a varování zůstává i nadále v platnosti," uvedl Holý.



Huawei požadoval odpověď do dneška. Její přijetí odpoledne potvrdila mluvčí firmy Magda Teresa Partyka. Společnost ji podle ní v současné době analyzuje a připravuje další kroky.

Podle Huawei varování českého úřadu porušilo mezinárodní právo, firma hrozí Česku arbitráží. Na základě varování NÚKIB některé státní instituce omezily používání produktů firem Huawei a ZTE, například Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Proti varování vystoupilo čínské velvyslanectví.

Mediální zástupce Huawei Filip Matys již dříve ČTK sdělil, že dopis není ultimátem. Nehrozí podle něj, že by třeba Huawei omezila podporu svých technologií používaných v českých telefonních sítích.



Premiér Andrej Babiš (ANO) loni zkritizoval NÚKIB za to, že úřad varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Ředitel úřadu Dušan Navrátil ale tehdy řekl, že musel jednat bezodkladně. Premiér se také v prosinci po vydání varování sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem. Čínská ambasáda pak na facebooku sdělila, že bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu chyb a doufá, že Česko přijme opatření, aby zabránila opakování podobných událostí. Babiš v reakci na vyjádření ambasády prohlásil, že čínský velvyslanec o schůzce lhal.



V lednu se premiér sešel na Světovém ekonomickém fóru v Davosu s předsedou představenstva Huawei Kenem Hu. Po schůzce Babiš řekl, že Česko zahájilo analýzu rizik kritické infrastruktury. Později Babiš o Huawei mluvil i s prezidentem Milošem Zemanem, který varování NÚKIB také kritizoval. Po setkání Babiš uvedl, že ohledně čínské firmy není, co řešit. Organizace, které spravují klíčovou infrastrukturu státu, podle zákona musejí na základě varování NÚKIB provést bezpečnostní audit, řekl premiér. Zeman tvrdil, že Čína kvůli varování NÚKIB chystá odvetné kroky proti investicím českých firem v Číně a je ohrožena také investice Huawei do 5G sítí v Česku. Babiš v reakci na to řekl, že vláda nemá informace, že by Čína kvůli sporu přistoupila k nějakým sankcím.



Varování NÚKIB před technologiemi zmíněných firem se týkalo systémů zařazených do tzv. kritické informační infrastruktury, případně významných informačních systémů. Kritická infrastruktura představuje sítě a služby nezbytné pro obyvatele státu, například komunikace či rozvody energií. Vláda v lednu uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru čínských firem.