Hamáček: Zemanovo jednání je jasně mimo ústavu, za posunutí termínu nemůžeme | E15.cz

Počínání prezidenta Miloše Zemana v otázce výměny ministra kultury je jasně mimo ústavu, řekl novinářům po dnešním nejužšího vedení strany předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Pokud by se senátní ústavní žaloba týkala jen této záležitosti, ČSSD by ji podpořila v horní i dolní komoře Parlamentu, uvedl Hamáček. Text schválený Senátem však podle něj obsahuje i Zemanovy činy například z minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat, dodal.

Hamáček uvedl, že do 31. července, ke kterému Zeman přislíbil odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), se asi nic nového nestane. ČSSD tak patrně vyčká do půlky srpna, kdy by se měl Zeman vyjádřit ke jmenování Michala Šmardy (ČSSD). Šmarda zůstává jediným kandidátem sociální demokracie, řekl Hamáček. „To, že pan premiér neuspěl u pana prezidenta, nás netěší. To, že pan prezident posunul termín, nás netěší dvojnásob, ale to není vina sociální demokracie,“ řekl ke středeční schůzce premiéra Andreje Babiše (ANO) se Zemanem v Lánech.

Senát schválil návrh ústavní žaloby na Zemana ve středu. Hlasovalo pro něj 48 ze 75 přítomných senátorů, k Ústavnímu soudu ale doputuje jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře to není pravděpodobné. Návrh prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR.

„Kdyby ta žaloba se týkala pouze nečinnosti pana prezidenta ve věci odvolání ministra kultury, tak já jsem přesvědčen, že tam to je jasně mimo ústavu,“ řekl Hamáček. ČSSD by v Senátu i Sněmovně takovou žalobu podpořila. „Bohužel ten text v sobě zahrnuje celou řadu věcí, která spadají ještě do minulého volebního období, se kterými se dá polemizovat. To je ten důvod, proč naši senátoři v drtivé většině tu žalobu nepotvrdili,“ uvedl.

V otázce výměny ministra kultury ČSSD postupuje podle ústavy i koaliční smlouvy, zdůraznil Hamáček. Nechtěl konkretizovat, jak bude ČSSD dál postupovat a kdy. S termínem v polovině srpna pro rozhodnutí o Šmardově jmenování nepřišla ČSSD, ale Zeman, řekl. „Kroky mohou nastat, kdykoliv se rozhodneme kroky učinit. Portfolio možností je celkem široké, je na nás, jakou cestou se vydáme,“ uvedl. Stále platí usnesení předsednictva, které předsedu zmocnilo učinit po poradě s grémiem jakékoliv kroky včetně rozhodnutí pro odchod z vlády, připomněl.

ČSSD dobu do půlky srpna pravděpodobně vyplní jednáními o státním rozpočtu. „Ten nepočká. Využijeme čas, abychom řešili s ministryní financí náš pohled,“ uvedl. Klíčové jsou pro ČSSD rozpočty ministerstva práce a vnitra, ale podstatné jsou i ostatní resorty, které ČSSD vede. Menší vládní strana kvůli svým výhradám v červnu na vládě první návrh rozpočtu na příští rok nepodpořila, její ministři se zdrželi.