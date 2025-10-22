V Nehvizdech u Prahy hoří hala společnosti Compass. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu
Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Nehvizdech u Prahy, vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu. Hala má rozměry 50 na 20 metrů. Nikdo se nezranil, řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Zásah může trvat do večerních až ranních hodin, uvedli na facebooku dobrovolní hasiči Nehvizdy.
Požár byl ohlášen krátce po 13:30. „Požár se nám daří držet uvnitř hal. Uvnitř je uskladněné nářadí a automobilové součástky. Jde o soustavu hal,“ uvedli hasiči na síti X. Používají hasicí zařízení Cobra, které umožňuje řezání vodním paprskem a vytváření otvorů. Lidé by neměli větrat. Na místě jsou jednotky ze Středočeského kraje i z Prahy.
„V Nehvizdech dnes došlo k požáru jedné z hal v areálu společnosti Compass CZ s.r.o. v sídle Pražská 17 Nehvizdy. Nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší, které by ohrozily naše přilehlé školské zařízení nebo naše občany. Z bezpečnostních důvodů je provoz v ulici Pražská omezen. Prosíme občany, aby se dnes této lokalitě vyhýbali a nechodili podél ulice Pražská, aby záchranné složky mohly nerušeně zasahovat,“ uvedl místostarosta Nehvizd Josef Kolář.
Kvůli zásahu je přerušen provoz autobusů přes Nehvizdy, uvedla na webu organizace Pražská integrovaná doprava.