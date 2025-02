Už dvě desítky let slouží v české armádě nadzvukové letouny Gripen pronajímané od Švédska a šestnáct let brzy uplyne od začátku dodávek kolových transportérů Pandur. Ve své době to byla nejvyspělejší technika, kterou vzdušné a pozemní síly získaly. Jenže dnes už jsou gripeny i pandury v polovině svého technického života. S další výzbrojí je to mnohdy ještě horší. Teprve za dva roky má vojsko dostat první nová bojová vozidla pěchoty CV90. Nahradí dlouhodobě poruchové a v podstatě už muzejní BVP-2, které vyrábělo koncem osmdesátých let tehdejší Československo v sovětské licenci. V podobném stavu je i protivzdušná obrana.