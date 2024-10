V Praze přistane poslední komerční let Českých aerolinií pod kódem OK

V Praze dnes večer přistane poslední komerční let Českých aerolinií (ČSA) pod tradičním kódem OK. Letadlo odletí z pařížského Letiště Charlese de Gaulla v 20:15, na pražském Letiště Václava Havla přistane v 21:55. Od neděle budou lety ČSA zajišťovat aerolinky Smartwings. V systémech pro prodej letenek nebo na odletových tabulích budou lety označeny kódem QS, který používají Smartwings. Kód OK, barvy a logo ČSA ale zůstanou na letadlech.