Na viaduktu v pražské Libni na Balabence se dnes ráno srazily dva osobní vlaky. Záchranáři na síti X kolem 10:00 uvedli, že zatím z místa nehody převezli do nemocnic 25 převážně lehce zraněných lidí, hlavně s pohmožděninami, úrazy končetin a hlavy. Počet zraněných se ale ještě může změnit. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda řekl, že jeden z vlaků narazil do stojící soupravy. Dechová zkouška na alkohol jednoho ze strojvedoucích byla pozitivní, policisté ho proto převezli k lékařskému ošetření s odběrem krve. Druhý strojvůdce byl v zácviku, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk. Zhruba dvě stovky lidí z obou vlaků přepravil evakuační vlak Českých drah do Vysočan.