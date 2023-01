Vláda chystá dvě sazby DPH. Zdražily by léky či voda | E15.cz

Vládní koalice se obecně shoduje na návrhu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zjednodušit daňový systém zavedením pouze dvou sazeb daně z přidané hodnoty místo stávajících tří. Šéf státní pokladny by zrušil desetiprocentní sazbu a prostřední 15procentní by snížil o dva až jeden procentní bod. To zřejmě vyvolá spory o to, jaké zboží a služby zatížit vyšším odvodem a jaké sníženou sazbou. Desetiprocentní DPH se nyní vztahuje na léky, kojeneckou výživu, vodné a stočné, stravování a ubytování nebo periodika a knihy. Piráti a lidovci volají po kompenzacích pro rodiny s dětmi.

„Je to opatření ke zjednodušení daňového systému, nikoli ke zvýšení daňových příjmů. Dopady na státní rozpočet by neměly být přehnaně negativní, ani přehnaně pozitivní. Nyní experti propočítávají jednotlivé položky,“ řekl Stanjura.

Premiér Petr Fiala míní, že je potřeba vyvarovat se zásadních skoků. „Chceme to opravdu důkladně propočítat. Musíme se bavit o tom, co by to přineslo. To, že ODS dlouhodobě chtěla zjednodušit sazby DPH, je pravda, ale musíme si být jisti dopady," uvedl.

Předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek je v zásadě pro. Za ideální by považoval, kdyby změna přinesla nárůst daňového inkasa. „Musí se ale propočítat dopady především na rodiny s dětmi. V případě, že by na tom měly prodělat, budeme požadovat zvýšení slevy na poplatníka,“ uvedl poslanec. Michálek je přesvědčen, že senioři by se vzhledem k mimořádným valorizacím penzí měli se zdražením například léků vyrovnat. Stanjurův plán podporuje i TOP 09, lídři STAN a KDU-ČSL jsou ochotni o spojení nižších sazeb jednat.

Stanjura předpokládá, že některé zboží a služby by převedením z desetiprocentní do čtrnácti- až třináctiprocentní sazby zdražily. Jiné položky nyní spadající do prostřední 15procentní sazby, jako jsou potraviny, nealkoholické nápoje, zdravotnické prostředky a pomůcky, jízdné ve veřejné dopravě, řezané květiny, dětské sedačky či palivové dřevo, by naopak zlevnily.

Odborníci by zjednodušení daňového systému jednoznačně přivítali. Někteří však míní, že způsob, jakým kabinet hodlá ke snížení počtu sazeb DPH dospět, bude v celkovém efektu daňové zatížení zvyšovat. „Vláda se schová za obchodníky. DPH je daň nepřímá, takže lidé budou často za související zdražení spílat právě obchodníkům, a nikoli vládě, která bude skutečným původcem zdražení,“ soudí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Vedle státu by na daňové rošádě mohli vydělat právě maloobchodníci a obchodní řetězce. Po snížení prostřední sazby DPH o dva až jeden procentní bod by změnu nemuseli promítnout do cen pro koncové zákazníky, přičemž rozdíl by si ponechali. Výsledkem zjednodušení daňového systému by podle Kovandy mohlo být zdražení léků, kojenecké výživy či vody pro občany a zvýšení daňového inkasa státu a zisků obchodníků.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek si od opatření slibuje omezení machinací. „I když zjednodušení daňového systému provedeme fiskálně neutrálně, mohou se daňové příjmy zvýšit. Na DPH nám uniká každý rok 60 až 70 miliard korun. Čím jednodušší systém, tím méně prostoru k daňovým únikům,“ soudí.

V současnosti se změnami zabývají experti vládních stran, na přelomu února a března se očekává náročnější diskuze koaličních špiček. Změny DPH jsou součástí chystaného balíčku, jímž chce Stanjura snížit schodek státního rozpočtu o 70 miliard korun.

