Vláda hledá, jak zalepit díru v rozpočtu po konci superhrubé mzdy | E15.cz

„Říkáme to už dlouho. Sektorová daň na banky by propad příjmů částečně vyrovnala,“ reagoval na Twitteru předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček na slova ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) z minulého týdne, že neví, z čeho propad zaplatí.

Zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení 15procentní daní z hrubé mzdy pro většinu zaměstnanců a 23procentní daní pro lidi s příjmy nad 140 tisíc korun by státní kasu vyšlo nejméně na 74 miliard korun.

Hamáčka podpořil jeho stranický kolega a člen poslaneckého rozpočtového výboru Václav Votava, podle kterého většina zisku bank odtéká do zahraničí. „Myslím, že je správné, aby se největší banky podílely spravedlivěji na rozvoji naší ekonomiky,“ řekl Votava. „Čtrnáct miliard, které lze získat takto do státního rozpočtu jistě nepokryje celý výpadek. Ale platí, že halíře dělají talíře,“ dodal.

Schillerová zavedení bankovní daně striktně odmítá a ani koronavirová krize podle ní není důvodem pro její zavedení. Ministryně zatím neuvedla, s jakými příjmy či úsporami v rozpočtu pro příští rok počítá.

Avizovala zvýšení spotřební daně na cigarety, tabák a zahřívaný tabák, zvažuje také zvýšení zdanění hazardu. Další opatření zatím neoznámila, loni například mluvila o rušení daňových slev a výjimek, které by rozpočtu mohly přinést až 300 miliard korun.

Ekonomové odhadují, že vláda bude muset do budoucna zvýšit sazby DPH, zvýšit spotřební daně z pohonných hmot či zavést zcela nové daně. „Lze předpokládat, že v dalších letech dojde například k výraznému růstu majetkových daní, například daně z nemovitosti,“ míní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zrušení superhrubé mzdy a nastavení sazby pro většinu lidí na 15 procent kritizovala řada institucí, kterým se rovněž nelíbí, že vláda nemá plán, jak vyrovná propad příjmů státu. Národní rozpočtová rada to nepovažuje v současné době za odpovědné, s kritikou se přidal i Národní kontrolní úřad, guvernér České národní banky Jiří Rusnok či odborový předák Josef Středula.

Také prezident Miloš Zeman by podle dřívějších vyjádření uvítal spíše nastavení daně na 19 procent, případně zavedení progresivního zdanění. Návrh se nelíbí ani obcím, které by v rámci sdílených daní mohly přijít až o 20 miliard korun.

Na zrušení superhrubé mzdy by profitovali zejména zaměstnanci se středními a vyššími příjmy. Například zaměstnanec s průměrnou mzdou by si mohl na čisté mzdě polepšit o necelé dva tisíce korun měsíčně.

Ekonomka Klára Kalíšková z think-tanku IDEA upozorňuje, že nejvíce peněz by ušetřili lidé s nejvyššími příjmy, téměř čtvrtina z osmdesátimiliardového balíku by šla do kapes deseti procentům zaměstnancům. Ti s nejnižšími příjmy by naopak získali k výplatě jen pár desítek korun měsíčně. „Zrušení superhrubé mzdy by tak na zaměstnance dopadlo velmi nerovnoměrně,“ řekla Kalíšková.

Konec superhrubé mzdy dlouhodobě podporovaly opoziční pravicové strany, které však mají vzhledem k situaci pochybnosti, zda k tomu dojde. „Vsadila bych se, že koaliční strany ani návrh nemyslí vážně, a jen doufají, že před krajskými a senátními volbami se na tento návrh ve fázi polotovaru chytne co nejvíc voličů,“ míní šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Sama by hledala úspory ve státní správě a rušením opatření, jako je třeba sleva na jízdném. „Pokud vláda svůj návrh nedoplní konkrétními kroky, které mnohamiliardovou díru v rozpočtu zacelí, tak tím hazarduje s udržitelností rozpočtu,“ dodala.