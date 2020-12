Nouzový stav v Česku: Vláda žádá poslance o další prodloužení až do 11. ledna | E15.cz

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii COVID-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že žádost určenou poslancům schválil kabinet na pondělním zasedání. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii platí od 5. října do 12. prosince. O návrhu kabinetu bude sněmovna jednat pravděpodobně ve středu.