Vláda svede tvrdou bitvu o korespondenční volbu. Hodlá získat nové voliče

„Věřím, že ve sněmovně nakonec přes všechny ohlašované obstrukce tato správná věc projde a bude prosazena,“ prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Dodal, že zasílání volebních lístků poštou umožní Čechům v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv.

Vláda hodlá už v lednu svolat mimořádnou schůzi poslanců. Odhaduje, že nový způsob hlasování by se mohl týkat až 600 tisíc občanů. Například těm, kteří žijí ve Spojených státech nebo v Austrálii, by tak odpadla nutnost volit na českých ambasádách, kam musejí dojíždět i přes půl kontinentu. Volbu dopisem by využili také čeští studenti nebo brigádníci, kteří budou v době voleb mimo své domovy. Kabinet předpokládá, že poprvé by Češi v cizině hlasovali korespondenčně ve sněmovních volbách v roce 2025, které rozhodnou o nové vládě.

Šéf sněmovního ústavně-právního výboru za ANO Radek Vondráček míní, že návrh s sebou nese značná rizika. „Nebude zajištěna taková svoboda a tajnost volby, kterou mají lidé za plentou ve volební místnosti,“ uvedl. Vondráček připomněl, že neúspěšné strany nebo kandidáti na prezidenta zatím nezpochybňovali výsledky voleb. „Korespondenční hlasování k tomu ale svádí, je to hazard s důvěrou lidí v demokracii,“ míní.

Podle stínového premiéra ANO Karla Havlíčka předvádí koalice „zoufalou snahu získat nové voliče“. „A pro jistotu především ty, kteří dlouhodobě nežijí v České republice,“ napsal Havlíček na síti X.

V současnosti nejsilnější opoziční uskupení mělo přitom v minulém volebním období korespondenční volbu ve vládním programovém prohlášení. Pak ale přetáhlo příznivce ČSSD a komunistů a na nové formě hlasování by mohlo prodělat. Z dosavadních výsledků plyne, že většina krajanů volí pravici nebo liberály.

Na druhé straně neexistuje žádné šetření, které by dokládalo, kolik lidí by „hlasovalo poštou“. Trojblok Spolu, STAN ani Piráti tedy nemohou počítat s přílivem desítek, nebo dokonce stovek tisíc sympatizantů.

Přesto by současné vládní strany mohly posílit. Pokud by například ve sněmovních volbách v roce 2021 volili jen čeští občané v zahraničí, ANO by získalo 4,99 procenta hlasů a SPD 2,19 procenta. Šéf ANO Andrej Babiš by také zcela propadl v loňské volbě hlavy státu. V souboji s Petrem Pavlem od krajanů získal 4,78 procenta hlasů, zatímco Pavel 95,22 procenta.

„Jak zastánci, tak odpůrci korespondenční volby se vedle objektivních zájmů rozhodují i podle svých představ o tom, zda by jim její zavedení prospělo,“ uvedl politolog Petr Just. Podle něj ale nelze z minulých výsledků dělat jednoznačné závěry. „Máme data ze vzorku třinácti tisíc lidí, kteří v předcházejících sněmovních volbách volili v zahraničí, ale byli to třeba i Češi na dovolené. Teď to budou až stovky tisíc voličů, kteří žijí trvale v zahraničí a mají různé preference,“ dodal.

Podle vládní předlohy budou moci nový způsob volby využít Češi zapsaní u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu, kteří včas nahlásí adresu pro zaslání doručovací a hlasovací obálky a také identifikačního lístku. Volební lístek si vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem do doručovací obálky, kterou odešlou zpět ambasádě.

Okrskové volební komise v cizině otevřou po ukončení hlasování doručovací obálky a s pomocí identifikačních lístků zaznamenají ve voličských seznamech účast daného člověka. Systém podle autorů novely zákona v zásadě vylučuje možnost, že by volič hlasoval dvakrát, tedy i osobně.

Česko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Zjednodušená volba dopisem není možná ještě ve Francii, Chorvatsku a na Maltě. Ve Francii lze ale už čtvrtým rokem volit ze zahraničí přes internet.