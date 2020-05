Vlaky a autobusy budou asi od 11. května znovu jezdit za hranice | E15.cz

Železniční i autobusoví dopravci mohou od příštího pondělí obnovit své linky do zahraničí. Uvolnění mezinárodní osobní dopravy od 11. května schválila vláda na návrh ministra dopravy Karla Havlíčka. Zákaz platí od 14. března. Obnovení mezinárodních linek bude podle dopravců záviset na podmínkách cest do zahraničí, například Slovensko a Polsko totiž stále omezují vstup cizinců do země. Bude také záležet na zájmu cestujících.

Havlíček záměr uvolnit současné restrikce v dopravě oznámil na svém twitterovém účtu.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny osobní dopravce v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

České dráhy o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost totiž zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území. Mluvčí dopravce Vanda Rajnochová upozornila na to, že klíčové budou pro rychlost obnovení linek podmínky mezinárodní dopravy nejen v Česku, ale i v okolních státech a také zájem cestujících.

RegioJet je podle mluvčího Aleše Ondrůje připraven obnovit své mezinárodní spoje téměř okamžitě. „Aktuálně nevidíme žádný důvod, proč by měla být stále zakázána přeshraniční pravidelná přeprava osob do zemí, jako je například Rakousko,“ uvedl. Uvolnění vládního opatření vnímá jako další krok k ekonomickému restartu země a cestování do zahraničí.

Také Leo Express je připraven v případě zájmu cestujících obnovit své linky do Polska a na Slovensko. Ty však zatím stále blokují opatření v sousedních státech, společnost proto doufá, že stát bude s těmito státy dále jednat o brzkém otevření jejich hranic.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény.

Ochrana vnitřních hranic potrvá do 13. června

Vláda na návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) prodloužila v souvislosti s epidemií koronaviru nového typu ochranu vnitřních hranic do 13. června. Od 11. května začnou současně pro všechny fungovat hraniční přechody, které zatím slouží pouze pendlerům a kamionům, informovalo ministerstvo vnitra. Za týden se také zpřístupní vybrané přechody pro železniční dopravu.

„Od pondělí 11. května bude možné na místech, která dnes v čase od 5:00 do 23:00 fungují pouze pro pendlery a nákladní silniční dopravu, překračovat hranice všem kategoriím cestujících. Ve stejném režimu budou zpřístupněna další tři místa pro překračování hranice s Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice,“ uvedlo ministerstvo.

Hamáček uvedl, že vláda chce zmírnit negativní dopady opatření na přeshraniční dopravu. „Musíme však přihlédnout i ke kapacitním možnostem policie, proto pro tuto kategorii přechodů zatím stále platí provozní doba 05:00 až ​23:00,“ uvedl.

Doplnil, že vzhledem k očekávanému obnovení mezistátní vlakové dopravy od 11. května budou zpřístupněny hlavní železniční koridory. Jde o Českou Kubici a Děčín na hranici s Německem a Břeclav a Horní Dvořiště na hranici s Rakouskem.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) po zasedání vlády uvedl, že se připravuje i otevření dalších mezinárodních letišť, zatím funguje to v pražské Ruzyni.