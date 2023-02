Vondrák vystoupil z poslaneckého klubu ANO | e15.cz

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák opustil poslanecký klub hnutí. Oznámila to předsedkyně klubu Alena Schillerová, podle níž neunesl kritku ze strany ostatních poslenců ANO. Vondrák před prezidentskými volbami prohlásil, že bude hlasovat pro Petra Pavla, a dodal, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš by podle něj nebyl dobrým prezidentem.

„Kolegové se vyjadřovali velmi korektně, většinou jsem s jejich názory souhlasila. Ale byť pan Vondrák tak rád kritizuje, zejména mediálně, tak dnes kritiku sám neunesl a odešel z klubu hnutí ANO,“ řekla na tiskové konferenci Schillerová.

Vondrák poté pro ČTK uvedl, že dospěl k názoru, že musí z poslaneckého klubu ANO odejít. „Budu nezařazený poslanec a jsem na to hrdý,“ řekl. Dosud nejpočetnější klub Poslanecké sněmovny měl 72 členů. Vondrák už rezignoval i na funkci místopředsedy ANO.

Vondrák na začátku ledna pro Seznam Zprávy řekl, že ve volbách nebude hlasovat pro Babiše. „Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat, a ty jsou velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše. Bude to chtít výrazně větší noblesu a toleranci k tomu, co říkají ostatní,“ prohlásil.

ANO a prezidentskou kandidaturu Babiše kritizoval i ostravský primátor Tomáš Macura. Minulý týden se pak rozhodl, že z hnutí ANO vystoupí a v pondělí oznámil, že do půl roku složí i primátorskou funkci.