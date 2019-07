Vyřizování důchodů se prodloužilo o týdny | E15.cz

Přitom sociální správa by podle šéfky státní pokladny Aleny Schillerové (ANO) měla zrušit kvůli úsporám deset procent míst. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) to však vidí opačně. „Ústřední ředitel ČSSZ dlouhodobě říká, že bychom potřebovali deset procent zaměstnanců navíc. Tedy ne že bychom byli schopni deset procent míst škrtnout,“ řekla deníku E15.

V současnosti působí ve správě přes 8,7 tisíce lidí. Sehnat další je zejména v Praze kvůli platům, které jsou nižší než v soukromé sféře, obtížné. „O desetinu personál navýšit nelze. Nutně ale potřebujeme posily hlavně na agendu nemocenské a důchodů,“ dodala Maláčová s tím, že v prvním čtvrtletí letošního roku se délka řízení o tři dny zkrátila.

Přesto rozhodování někdy převýší zákonnou devadesátidenní lhůtu. Loni se to stalo u 16 procent žádostí o invalidní penze. Seniorů čekajících na výměru starobního důchodu déle než čtvrt roku byla dvě procenta. Před šesti lety bylo takových případů o polovinu méně. Podle ČSSZ se v posledních pěti letech délka řízení u nových žádostí skokově prodloužila mezi roky 2014 a 2015. „Jednou z hlavních příčin byl negativní dopad nabytí účinnosti zákona o státní službě,“ uvádí zpráva.

Lhůta se znovu protáhla loni, a to především u invalidních penzí. Způsobil to nedostatek pracovníků v lékařské posudkové službě. V ní mohli pracovat lékaři podle služebního zákona pouze do sedmdesáti let, splňovat museli i další podmínky. Pravidla se změnila až letos v únoru, kdy začala platit úprava normy.

Sociální správa loni rozhodovala o více než 559 tisících žádostí o důchody. Podobně jako v předchozích letech opět přibylo lidí, kteří chtěli přepočítat částky za práci v důchodu. Všechny se však v zákonné lhůtě uspokojit nepodařilo. Ombudsmanka Anna Šabatová poukázala na to, že v loňském roce dosáhl počet stěžovatelů právě v oblasti sociálního zabezpečení nejvyšší úrovně. „Patrné to bylo mimo jiné u invalidních důchodů, kde počet podnětů meziročně vzrostl o sedmatřicet procent,“ uvedla.