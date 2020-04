Vysoké školy mohou kvůli koronaviru přijít o miliardu od cizinců | E15.cz

Mimořádný režim vyvolaný pandemií koronaviru může zásadně narušit hospodaření českých vysokých škol. Jen ty největší z nich loni utržily přes 1,1 miliardy korun na poplatcích od tisíců zahraničních studentů, kteří za výuku v cizím jazyce platí i hodně přes sto tisíc ročně. Pokud by kvůli omezenému pohybu osob nebo kvůli obavám z cestování v příštím školním roce v Česku nestudovali, mohly by školy přijít až o třetinu veškerých tržeb. Vyplývá to z odpovědí škol pro deník E15.