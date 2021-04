Vznik státní komerční banky je ekonomický nesmysl, varují analytici | E15.cz

"Není žádný důvod, aby stát provozoval banku komerčního typu. V 90. letech patřilo státu několik bank kvůli pomalé privatizaci. Není snad potřeba připomínat, jak to dopadlo," říká analytik Deloitte David Marek.

Podle ekonoma skupiny Roklen Pavla Peterky je český bankovní systém zdravý a nevznikají v něm žádné závažné problémy, které by státem vlastněná komerční banka musela řešit. Naopak by její vznik mohl podle něj podnítit řadu problémů. Jednou z třecích ploch by mohlo být narušení konkurenčního prostředí finančních institucí. "To by bylo otřeseno právě silnou institucí ve vlastnictví státu, která by byla politicky ovlivněna skrze personální obsazení, a naopak by i politiku státu ve vztahu k bankám sama ovlivňovala. Nelze vyloučit, že se tato banka stane prostředníkem politického boje, kdy bude nabízet zvýhodněné produkty vybraným skupinám voličům," upozorňuje Peterka.

Tuzemský bankovní sektor patří k nejstabilnějším a nejodolnějších v EU, připomíná člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Těžko si lze podle něj představit, že stát by uměl provozovat banku, která by v tomto vysoce konkurenčním prostředí obstála. Smysl má hovořit o státní rozvojové bance, která by ale nebyla přímou konkurencí bankám komerčním. "V rámci Národní ekonomické rady vlády se vede debata o státní rozvojové bance již delší dobu," uvedl.

Státní bankovnictví není ve světě, a zejména v západní Evropě, nic ojedinělého, připomíná analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Zásadní rozdíl je ale v tom, jaký bude legislativní a ekonomický rámec. Pokud by státní banka financovala veřejné zájmy, jde podle něj o relativně správný způsob zajištění těchto zájmů. "Pokud však taková banka čistě konkuruje poplatky, mírou zajištění nebo úrokovou mírou soukromým bankám, je to velmi nebezpečný socialistický experiment. Pro posouzení bude důležitá nominace do řídicího orgánu, tedy zda bude akcentován stranický přístup a loajalita, nebo opravdová odbornost v bankovnictví," podotkl.

Nápad s komerční bankou v rukou státu jen dokazuje, že v rámci politického handlu je možno slíbit cokoli, doplnil analytik skupiny Natland Petr Bartoň. "Naštěstí se nic takového nestihne do podzimu ani začít, natož pak dokončit," dodal.

Téma založení státní komerční banky a návrh na její konkrétní podobu jsou podle Kovandy pravděpodobně jen předvolebním 'rituálem'. "Premiér si chce návrhem, který nenaplní, zajistit to, aby se 'vlk nažral, koza zůstala celá'. Tedy aby komunisté měli pocit, že konečně dostávají to, po čem měsíce volají, ale zároveň aby se už nic zásadního v dané věci do voleb nestihlo. Aby tedy bankovní systém Česku zůstal nadále beze výraznější změny celý. Jako ona koza," poznamenal.