Za údajnou střelbu v Plzni na Západočeské univerzitě policie obvinila dva studenty

Kvůli údajnému středečnímu útoku na Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni v pátek policie oznámila, že obvinila dva studenty z přečinu výtržnictví. Jeden volal Alláhu akbar (arabsky Bůh je velký), druhý imitoval střelbu. Obvinění studenti jsou české národnosti, je jim 24 a 25 let a policie je stíhá na svobodě, uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Věc policie původně vyšetřovala jako šíření poplašné zprávy, kriminalisté ji pak překvalifikovali na přečin výtržnictví. Za ten jim hrozí až dva roky vězení.

„Na základě vynikající operativní práce kriminalistů z Městského ředitelství policie Plzeň se nám již během včerejšího (čtvrtečního) dne podařilo zjistit dva studenty Západočeské univerzity v Plzni, kteří se na půdě této vysoké školy měli dopustit jednání, které v ostatních mohlo, a také vzbudilo, důvodnou obavu, že došlo ke střelbě. Jeden z nich měl provolávat sousloví 'Alláhu akbar' a druhý z nich pak měl způsobit zvuky připomínající výstřely ze střelné zbraně,“ uvedla policie.

Policii se podařilo podezřelé odhalit díky univerzitnímu kamerovému systému a čtečkám karet Jednotného identifikačního systému (JIS), uvedl dnes rektor Miroslav Lávička. „Před chvílí jsem se od krajského policejního ředitele dozvěděl, že za bezpečnostním incidentem bohužel stojí dva studenti některé z fakult naši univerzity. Předpokládám, že si nyní již moc dobře uvědomují, co způsobili, a svého činu litují. Takové jednání, které dotyční předvedli, je zcela neakceptovatelné a nelze jej omluvit žádnými okolnostmi,“ uvedl. ZČU bude podle něj policii při úplném objasnění události nápomocná, současně prověřuje i zda a jak se podezřelí studenti provinili proti univerzitním pravidlům. „Prověřujeme i možné porušení univerzitních norem, porušení etických zásad či imatrikulačního slibu je nezpochybnitelné. Šlo o neuvážené a hloupé jednání, za které jeho původci ponesou jistě následky,“ uzavřel rektor.

Na základě oznámení jednoho ze studentů univerzity na tísňovou linku těsně po 16:00 policie zahájila rozsáhlé bezpečnostní opatření. První policisté přijeli do areálu školy za šest minut od oznámení. Budovy univerzitního kampusu muselo rychle opustit kolem tisíce studentů a zaměstnanců univerzity. Policie nasadila do akce kolem 130 policistů z pořádkové jednotky, zásahové jednotky, Útvaru rychlého nasazení, policejních kynologů, pyrotechniků a dalších. Prohledávala celý areál, uzavřela také Univerzitní ulici, která je jednou z hlavních přístupových silnic do obchodního a průmyslového areálu Borská pole. Kolem 20:30 akci policisté ukončili, když nenašli žádného útočníka a nemohli ani potvrdit, že se skutečně střílelo. Žádnou střelbu nezaznamenalo ani osm detektorů střelby, které má univerzita instalované ve svém areálu.

ZČU připustila, že někteří studenti vedení fakulty za středeční pozdní upozornění kritizovali. Potenciální hrozba jim byla oznámena tři čtvrtě hodiny po příjezdu policie. Univerzita proto ještě letos koupí systém hromadného varování a od začátku příštího roku začne s jeho provozováním. Při středeční události byla odkázána zejména na komunikaci hasičů formou SMS a na policii. Středeční oznámení údajné střelby v areálu vedení univerzity potvrdilo, že musí vlastní systém mít. Pracuje na něm půl roku. Univerzita ho otestovala při zářijovém cvičení integrovaného záchranného systému, kdy všechny složky procvičovaly útok aktivního střelce. „Systém dokáže rozesílat rychlé SMS a hlasová volání pro zrakově znevýhodněné,“ uvedla ve čtvrtek ZČU.