Plagův plán otevírání škol začne 12. dubna | E15.cz

Žáci prvního stupně základních škol se začnou do škol vracet v rotační formě od pondělí 12. dubna. Testováni budou dvakrát týdně. Po jednání vlády to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat roušky.

Kabinet tak schválil scénář návratu do škol, jak ho minulý týden představili ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO).

Rozhodnutí nebude platit pro všechny okresy, některé budou kvůli síle epidemie vyňaty. Především se bude jednat o okres Zlín a případně i o další okresy, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). O které konkrétně půjde by mělo ministerstvo zdravotnictví oznámit ve středu podle aktuálního počtu nově nakažených.

Na druhém stupni základních škol zůstane podle Plagova plánu výuka na dálku. Ve školách budou povinné roušky, v mateřských školách je děti nebudou muset nosit. Obnoví se rovněž praktická výuka na středních školách.

V mateřských školách se návrat bude týkat jen posledního předškolního ročníku. Děti budou maximálně v 15členných skupinách, podle Plagy ideálně v půlených skupinách.

Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude podle Plagy týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd. K prezenční výuce se vrátí také speciální školy.

V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.

Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Základní umělecké školy a jazykové školy se otevřou ve formě jeden žák na jednoho učitele od 12. dubna.

Návrat v roušce a s testem

Kabinet schválil také odeslání roušek do škol a dokoupení testů, které by se měly používat ve školách. Ministerstvo školství má u Správy státních hmotných rezerv (SSHR) rezervováno 12,6 milionu roušek, k dispozici mají být například v případě, že děti zapomenou ochranu dýchacích cest doma.

Plaga dále uvedl, že správa rezerv má zajistit také nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku, vláda dnes tento nákup schválila. Předseda SSHR Pavel Švagr upozornil, že po skončení nouzového stavu tuto neděli se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány klasicky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dvakrát týdně se budou testovat žáci i učitelé, kteří s nimi přijdou do styku. Pro pedagogy i ostatní pracovníci škol, kteří nejsou zapojeni do prezenční výuky a s žáky tak nejsou v častém kontaktu, se budou testovat jednou týdně.

Postupný návrat do škol umožňuje postup v očkování. Naočkováno proti covidu je podle Plagy už 120 tisíc pedagogických pracovníků.

Spekulace o konci ministrů

Ministři Blatný a Plaga se na žádném dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem nedozvěděli, že by měli skončit ve vládě, jak dnes spekulovala některá média. O jejich odvolání dnes informovala například CNN Prima News nebo server iDNES.cz.

„Spekulace byly v médiích, ale na žádném jednání s premiérem, ani jiným kanálem ke mně ta informace nedoputovala,“ dodal Plaga. Blatný řekl, že premiér o záležitosti s ministry nemluvil, neptal se jich na to, ani jim nic neoznamoval.

Blatný dodal, že se na možné odvolání ani neptal. „Zopakuji, že se snažím dělat svou práci odborně, dokud jsem ve funkci. Může padnout politické rozhodnutí, na které má každý premiér a vláda právo, jiný důvod si nedovedu představit. Beru to jako odbornou misi, kterou plním, dokud ve vládě jsem,“ uvedl.

Pokud by se nejednalo jen o spekulace, Plaga by očekával, že by Babiš ministry o svém kroku informoval. „Takto to beru jako spekulaci,“ uzavřel.

Babiš poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid nebo za postup při tendru na testy pro školy. Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman kvůli Blatného postoji k ruské vakcíně Sputnik V. S Plagou se Babiš neshodl mimo jiné na formě maturity.