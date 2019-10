Zastupitelé si příští rok vydělají více | E15.cz

Platy vláda zvyšuje každoročně v návaznosti na vývoj republikové průměrné hrubé mzdy. „Lze očekávat zvýšení motivace a pocitu ocenění náročnosti vykonávaných funkcí, zejména u uvolněných členů zastupitelstev,“ míní předkladatelé návrhu. Vládní nařízení je nyní v připomínkovém řízení. Dá se očekávat, že jej kabinet schválí, sedmiprocentní navýšení platů zastupitelů loni prošlo bez potíží. Na zvýšení platů budou muset samosprávy vydat ze svých rozpočtů odhadem o 543 milionů korun víc než letos.

Zdaleka nejvíce peněz by měl pobírat pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který by si v příštím roce měl přijít na 138 tisíc korun měsíčně. To je o deset tisíc korun více než letos. Pro srovnání, základní plat poslance nebo senátora činí 82 400 korun. „Nedělám to pro peníze,“ řekl Hřib deníku E15 bez dalšího komentáře.

Pražský magistrát v současnosti platí 21 uvolněných členů zastupitelstva, kterým letos rozdá až 42 milionů korun. Jen řadový zastupitel si v Praze může přijít na 94 tisíc korun. Není jasné, kolik budou jejich funkce stát příští rok. „Nařízení jsme dostali teprve ve středu k připomínkování a zatím neumím říct, jaký to bude mít dopad na rozpočet,“ uvedl pražský náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Opoziční ODS a ANO dlouhodobě kritizují pražskou koalici za vysoký počet placených politiků, jde podle nich o plýtvání penězi. Brno pod vedením ODS loni zvýšilo počet uvolněných zastupitelů na 12, což také vyvolalo kritiku.

Platy zastupitelů se řešily také minulý týden ve sněmovně, kdy poslanci přehlasovali senátní veto o kumulaci odměn. Plat uvolněných zastupitelů, kteří jsou zároveň členy parlamentu nebo vlády, se tak podle předlohy sníží na dvě pětiny. „Jeden politik nemá brát dva platy,“ řekl poslanec Jakub Michálek. Senátoři to považovali za populismus, množství práce a zodpovědnosti se spolu s platem podle nich nesnižuje.