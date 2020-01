Zeman místo Válkové navrhne na ombudsmana Křečka | E15.cz

Datum a místo narození: 20. května 1938, Praha Vzdělání: vystudoval geologickou průmyslovku a střední výtvarnou školu, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy Kariéra: byl soudním čekatelem, začátkem 70. let ale musel z justice odejít a živil se jako horník, dělník, geolog nebo výtvarník; po roce 1989 se stal advokátem; byl poslancem České národní rady (únor až červen 1990) nebo členem zastupitelstva Prahy 2 (1994 až 2002, 2006 až 2010); ve Sněmovně zasedal v letech 1998 až 2013, byl členem ústavně právního výboru, působil i ve výboru petičním či mandátovém a imunitním; od dubna 2013 do loňského prosince byl zástupcem ombudsmanky Stranická příslušnost: člen Československé strany socialistické (do roku 1990); člen Demokratické strany práce (1992 až 1993); člen ČSSD (1993 až 2013; v roce 2013 členství ve straně přerušil kvůli svému zvolení zástupcem ombudsmanky). Ostatní: - Do funkce zástupce veřejného ochránce práv byl Křeček nominován jak Senátem, tak bývalým prezidentem Václavem Klausem. V roce 2014 byl i kandidátem na ombudsmana, do funkce byla ale zvolena Anna Šabatová. Křeček tak pokračoval jako zástupce. - S Šabatovou se opakovaně neshodl, opačný názor vyjádřil Křeček například v roce 2014 ve sledované kauze studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. Zatímco Šabatová dospěla k závěru, že škola dívku nepřímo diskriminovala, protože šátek je projevem náboženství navenek, podle Křečka měla škola právo určit, jak mají žáci při výuce vypadat. - Prezident Miloš Zeman loni dvakrát neúspěšně navrhoval, aby Křeček pokračoval ve funkci zástupce ombudsmanky. Sněmovna to ale neakceptovala. Jeho šestiletý mandát měl původně skončit v dubnu 2019, Křeček ve funkci nakonec zůstal až do zvolení nástupkyně, kterou se v prosinci stala Monika Šimůnková. - Křeček se dlouhodobě zajímá o právní postavení nájemníků, byl předsedou Sdružení nájemníků ČR (SON) a odborným mluvčím ČSSD pro resort bytové politiky. - Dvakrát se neúspěšně ucházel o senátorské křeslo. Poprvé neuspěl v roce 1996, kdy v Praze 8 prohrál ve druhém kole s Alenou Palečkovou (ODS). V roce 2012 jej ve finále volby v Praze 2 porazil Libor Michálek (nestraník navržený Piráty). - V roce 1998 se ukázalo, že Křeček řadu let neoprávněně používal titul JUDr., později ale rigorózní zkoušku složil a titul doktora práv tak řádně získal (2005). - Je dlouholetým příznivcem skautingu.