Sněmovna bude moci o vládním návrhu na zvýšení poplatků veřejnoprávní televizi a rozhlasu jednat do noci. Prosadila to koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Do běžné rozpravy byly v úvodu jednání přihlášeny dvě desítky poslanců, které se svými proslovy předběhnou členové dolní parlamentní komory s přednostním řečnickým právem. Jako první z nich vystoupil předseda ANO Andrej Babiš, který řeč zahájil poukazem na příjmy důchodců a ceny potravin.