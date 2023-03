Zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc chce většina koalice | e15.cz

Rodiny s malými dětmi si mohou už od příštího ledna o něco polepšit. Současný rodičovský příspěvek na jednoho potomka od narození do čtyř let ve výši 300 tisíc korun by vzrostl o šestinu až pětinu, případně by stát určitou část vyplácel formou podpory. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na hrubých obrysech záměru shoduje s Piráty a STAN. Pro je TOP 09, postoj nejsilnější vládní strany ODS je nejasný.

Ve hře je i zkrácení rodičovské. Opoziční ANO navrhuje zvýšení příspěvku o sto tisíc korun. Naposledy se dávka zvedla před třemi roky o osmdesát tisíc.

„Chci, abychom dohodu udělali co nejdříve,“ řekl Jurečka. Dodal, že nutný bude souhlas všech pěti koaličních uskupení.

KDU-ČSL a Pirátská strana už několik let hovoří o uzákonění pravidelné valorizace klíčových sociálních dávek, jako je příspěvek na péči a rodičovská. „Aby zvyšování bylo automatické a předvídatelné,“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. Zástupci ODS si chtějí nejprve počkat, s čím šéf rezortu práce přijde.

Nárok na rodičovský příspěvek má nyní rodič, který celodenně pečuje o dítě až do jeho čtyř let, a to do vyčerpání celkové částky 300 tisíc korun, u dvou a více současně narozených dětí do 450 tisíc. V lednu pobíralo dávku téměř 280 tisíc lidí, stát jim vyplatil přes dvě a půl miliardy korun. Každému v průměru 9434 korun.

Jurečka zároveň hodlá motivovat rodiče, aby se v péči o potomky střídali. Zatím však naráží. „Rozhodně nepodporuji, aby se rodinám příspěvek snížil, pokud se na rodičovské nevystřídají,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podobný názor má i Richterová.

Střídání rodičů však nařizuje Evropská komise. „Jde o evropskou směrnici o worklife balance, která členským státům říká, že určitou část rodičovské musí čerpat i druhý rodič,“ řekl Seznam Zprávám ministr práce.

Podle některých vládních politiků by směrnice mohla být součástí širší reformy. Debatuje se například o zkrácení rodičovské dovolené na nejvýše tři roky místo současných čtyř, což by státnímu rozpočtu ušetřilo pět až sedm miliard korun ročně. Opatření loni navrhla Národní ekonomická rada vlády s poukazem na skutečnost, že rodičovská dovolená trvá 208 týdnů. Například ve Francii, Německu, na Slovensku nebo v Maďarsku je horní hranice 156 týdnů, v Polsku je dokonce vyměřena na 32 týdnů.

„Pokud máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to nikoli o týden nebo o dva, určitě je to věc k debatě. Musí tomu ale zároveň odpovídat nabídka míst v předškolních zařízeních,“ míní šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS).

Oproti tomu v délce mateřské dovolené patří Česká republika s 28 týdny k průměru. Třeba v Bulharsku či v Chorvatsku jsou ženy na mateřské až 58 týdnů, v Estonsku až 62 týdnů. V těchto zemích však mají výrazně kratší rodičovskou dovolenou.