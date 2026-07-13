Slabší rok v podnikání? Jak si jako OSVČ snížit měsíční zálohy na zdravotní pojištění
- Při výrazném poklesu zisku můžete svou zdravotní pojišťovnu požádat o snížení měsíčních odvodů a vylepšit si tak cash flow.
- Hlavní podmínkou je pokles zisku alespoň o třetinu a dodržení letošní minimální zálohy ve výši 3306 korun.
- Snížení snadno vyřídíte odesláním krátkého formuláře, možnost se ale netýká živnostníků v paušálním režimu.
Podnikatelé a živnostníci vykonávající hlavní činnost musejí každý měsíc platit zdravotní pojištění. Jak si snížit měsíční zálohy, když je rok 2026 finančně méně úspěšný než rok 2025?
Důležité informace:
- OSVČ v dobrovolném paušálním režimu si platbu na zdravotní pojištění během roku snížit nemohou.
- Při placení zdravotního pojištění formou měsíčních záloh nelze snížit měsíční zálohu pod minimální částku, která v letošním roce činí 3306 korun.
- Pokud si OSVČ nepožádá o snížení záloh, o peníze zaplacené navíc nepřijde a obdrží je formou přeplatku po odevzdání přehledu za rok 2026.
Při splnění zákonných podmínek si mohou OSVČ plnit veškeré své daňové povinnosti dobrovolnou účastí v měsíčním paušálním režimu, kdy jednou měsíční platbou platí daň z příjmu a sociální i zdravotní pojištění. V závislosti na výši a struktuře příjmů jsou stanovena tři pásma paušální daně. Nejvíce OSVČ je v prvním pásmu, kde je měsíční částka zdravotního pojištění na úrovni minimální měsíční zálohy. Jak již bylo zmíněno, podnikatelé v paušálním režimu si zálohu na zdravotní pojištění z logiky věci snížit nemohou.
Povinná minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ
S výjimkou živnostníků v paušálním režimu musejí všechny OSVČ vykonávající hlavní činnost platit pravidelné měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Jejich výše se odvíjí od zisku v předchozím roce, vždy však musí dosahovat alespoň minimální hranice, která pro rok 2026 činí 3306 korun. Zaplacené zálohy se po skončení roku odečtou od skutečného ročního pojistného, čímž vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek. Záloha je splatná vždy do osmého dne následujícího měsíce.
Snížení záloh na zdravotní pojištění při poklesu příjmů
V praxi může nastat problém, kdy nově vypočtené zálohy na zdravotní pojištění neodpovídají skutečnosti, jelikož je rok 2026 finančně slabší než rok předchozí. V takovém případě mají OSVČ dvě možnosti. Buď si požádat o placení nižších záloh a tím si zlepšit aktuální měsíční cash flow, nebo to nechat tak a vše vyrovnat až za celý kalendářní rok v přehledu, kdy vznikne nárok na přeplatek. Při složitější finanční situaci je lepší požádat svou zdravotní pojišťovnu o snížení záloh. Je to jednoduché a finanční dopad je okamžitý.
Příklad:
Podnikatel na základě loňského zisku platí měsíční zálohy na zdravotní pojištění ve výši 6200 korun. V letošním roce se mu ale nedaří. Zvažuje dokonce ukončení činnosti, ale rozhodl se, že tomu dá čas ještě do konce roku. Aby zbytečně nezatěžoval svůj napjatý rozpočet, rozhodne se pojišťovnu požádat o snížení záloh. Z aktuálních 6200 korun tak může klesnout až na zákonné minimum 3306 korun. Tím si vylepší měsíční cash flow o necelé tři tisíce korun (přesně o 2894 korun).
Zisk podléhající dani musí klesnout alespoň o třetinu
Možnost snížení měsíční zálohy na zdravotním pojištění je upravena v § 8, odstavci 4 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.
Pojišťovna na základě žádosti zálohy sníží, pokud průměrný měsíční zisk OSVČ (přesněji daňový základ) od začátku roku klesl alespoň o třetinu oproti průměru z loňska. Tento propad je nutné prokázat za období dlouhé minimálně tři po sobě jdoucí měsíce.
Zjednodušeně tedy pro možnost snížení zálohy na zdravotním pojištění platí:
- Podmínkou je podání žádosti na zdravotní pojišťovnu.
- Hrubý zisk (daňový základ) musel klesnout alespoň o třetinu.
I po snížení však živnostník musí platit alespoň zákonné minimum, které činí 3306 korun měsíčně.
Postup podání žádosti o snížení zálohy na pojistné
Zdravotní pojišťovny mají pro tuto situaci speciální formulář „Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ“. Vyplnění tohoto jednostránkového formuláře je jednoduché a návodné. Nejjednodušší je vyplnit ho elektronicky a následně ho odeslat přes portál příslušné zdravotní pojišťovny (např. MOJE VZP). Vyplněný tiskopis lze případně odevzdat i osobně.
OSVČ na vedlejší činnost zálohy během roku neplatí
Zaměstnanci, kteří si přivydělávají výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti, neplatí během roku žádné zálohy na zdravotním pojištění, místo toho jej doplácejí jednorázově při odevzdání přehledu. Snížení záloh na zdravotní pojištění se jich tedy netýká.