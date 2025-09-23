Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026: Výše odvodů, kdy a kam je zaplatit
Kolik budou minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2026 pro OSVČ? Kdy a kam se platí? Jaká výše platí pro hlavní a vedlejší činnost?
OSVČ, kteří vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost, se nevyhnou platbě povinného sociálního pojištění. I při velmi nízkém zisku nebo ztrátě musí být vždy placeno alespoň minimální sociální pojištění. Během roku odvádí OSVČ vykonávající hlavní činnost zálohy na sociálním pojištění. Měsíční záloha odpovídá dosaženému zisku v minulém roce, případně musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.
Kolik budou minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ v roce 2026?
Výpočet minimální zálohy na sociálním pojištění upravuje zákon o sociálním zabezpečení. Návrh nařízení vlády pak počítá se všeobecným vyměřovacím základem ve výši 46 278 korun a přepočítacím koeficientem 1,0581.
- Rozhodná průměrná mzda pro výpočet minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění pro rok 2026 je tedy dle tohoto návrhu 48 967 korun (46 278 korun x 1,0581).
- Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro OSVČ pro rok 2026 následně činí 29,2 procenta ze 40 procent průměrné mzdy, což je pro rok 2026 částka 5 720 korun (48 967 korun x 40 procent x 29,2 procenta, zaokrouhleno nahoru).
Vývoj výše zálohy na sociální pojištění OSVČ
V přiložené tabulce máme uveden vývoj minimální měsíční zálohy u sociálního pojištění v letech 2017 až 2026. Růst minimální zálohy je značný. V roce 2026 bude minimální měsíční záloha vyšší 2,8krát než v roce 2017.
Daňový paušál vs. standardní daňový režim
OSVČ účastny v dobrovolném měsíčním paušálním režimu platí jednou měsíční platbou daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, přičemž v prvním pásmu činí měsíční platba na sociálním pojištění dle § 14, odstavce 3) zákona č. 589/1992 Sb. 1,15násobek minimální měsíční zálohy.
Ostatní OSVČ platí všechny tři přímé daně zvlášť. OSVČ, které splňují zákonné podmínky a jsou účastny v dobrovolném paušálním režimu, již neodevzdávají daňové přiznání ani přehledy. V závislosti na výši a struktuře příjmů jsou stanovena tři pásma měsíční paušální daně.
Kam zaplatit zálohy na sociální pojištění ČSSZ?
Ostatní OSVČ vykonávající hlavní činnost platí měsíční zálohy přímo příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, variabilním symbolem je přitom přidělené číslo. Každá Okresní správa sociálního zabezpečení má přitom vlastní bankovní účet pro platbu pojistného a lze ho snadno dohledat na stránkách ČSSZ.
Splatnost: Kdy zaplatit zálohy na sociální pojištění?
Splatnost měsíční zálohy na sociálním pojištění je do konce příslušného měsíce, za který se platí.
Zálohy OSVČ: Pravidla pro hlavní činnost
OSVČ vykonávající hlavní činnost musí vždy platit měsíční zálohy na sociálním pojištění. V ročním přehledu se vypočítá měsíční záloha, která závisí na dosaženém zisku, vždy však musí být v daném roce placena alespoň minimální měsíční záloha.
Příklad
Podnikatelka Kristýna platí měsíční zálohy na sociálním pojištění ve výši 7 150 korun. Zvýšení minimální měsíční zálohy se tak paní Kristýny netýká, protože platí zálohy vypočtené ze skutečného vyměřovacího základu, které jsou vyšší.
Zálohy OSVČ: Pravidla pro vedlejší činnost
V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ a roční sociální pojištění se vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je 55 procent daňového základu.
Legislativou jsou podmínky, kdy se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost uvedeny v § 9, odstavci 6) zákona č. 155/1995 Sb.
V praxi vykonávají vedlejší činnost nejčastěji podnikající zaměstnanci, penzisté, studenti a příjemci rodičovského příspěvku. Když je roční hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění z vedlejší činnosti vůbec neplatí. Pro celý rok 2026 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší činnosti 117 521 korun.
Příklad
Zaměstnanec Michal bude v roce 2026 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pouze po dobu šesti měsíců. Za každý měsíc, kdy není vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána, se však limit pro neplacení sociálního pojištění snižuje o 9 794 korun. Takže při hrubém zisku za šest měsíců ve výši 114 900 korun bude již pan Michal sociální pojištění platit, protože limit překročí.