Vítejte u nejnovějšího vydání Investičního newsletteru e15. Tentokrát se podíváme mimo jiné na vývoj cen akcií sedmičky velkých technologických firem. Nechybí výběr zajímavých zpráv. Rovněž se dozvíte, co si někteří velcí investoři myslí o nabídce Daniela Křetínského na převzetí britské poštovní a logistické skupiny International Distribution Services. A zjistíte také to, kterou rumunskou firmu dává na burzu v Bukurešti jeden český miliardář. 🖊️

Co se děje

Ceny akcií na Wall Street v posledních týdnech pokulhávají. Elitní index S&P 500, který měří vývoj cen největších veřejně obchodovaných korporací v USA, se nachází více než pět procent pod rekordem z konce března. Ke korekci významně přispěla změna očekávání ohledně rychlosti, jakou bude americká centrální banka Fed snižovat úrokové sazby. Nyní se předpokládá, že to bude vzhledem k přetrvávající vyšší inflaci pomaleji.

Roli mohla sehrát i geopolitická nejistota kvůli dění na Blízkém východě. V nadcházejících dvou týdnech se bude pozornost investorů upírat na výsledky velkých technologických firem za první čtvrtletí letošního roku. Právě jejich čísla mohou výrazně ovlivnit další směřování burz.

Už v úterý zveřejnění údaje o hospodaření automobilka Tesla. Ta je společně s firmami Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft a Nvidia součástí skupiny nazývané stratégy a finančními médii Magnificent Seven. Označení se dá přeložit jako Úžasná sedmička, v úvahu však připadá i Sedm statečných, jelikož jde o odkaz na legendární western z roku 1960.

Těchto sedm korporací loni táhlo index S&P 500 vzhůru i díky očekávání investorů ohledně nástupu umělé inteligence (AI). Nárůst kurzu akcií z Úžasné sedmičky se pohyboval od „pouhých“ 48 procent u společnosti Apple po 239 procent u Nvidie.

Letos už však nejsou pohyby kurzů tak jednoznačné. Dokonce se občas objevují připomínky, že ze Sedmi statečných přežili jen tři, čímž se naznačuje, že koupě akcií některé ze zmíněné sedmičky nemusí být automaticky zárukou zhodnocení peněz. Experti stále více upozorňují, že uvedené firmy jsou sice souhrnně označované jako technologické, svým zaměřením se však výrazně liší. Nedává tak prý smysl je dávat do jedné skupiny pod jednotné označení Magnicificent Seven či dokonce nakupovat je v jednom koši.

Cena akcií Tesly se od začátku roku propadla hned o 40 procent. Z automobilky přicházejí zprávy, které investory a analytiky nenaplňují optimismem. V prvním čtvrtletí letošního roku klesly dodávky nových aut meziročně o 8,5 procenta. Firma vyrobila více aut, než dokázala prodat. I proto je nucená například v Číně jít s cenou vozů dolů. To vytváří tlak na marže. Signálem naznačujícím potíže bylo i oznámení o propuštění desetiny pracovníků.

Dolů o 11 procent šla v dosavadním průběhu roku i cena akcií firmy Apple. Kurz klesá kvůli obavám ohledně vývoje na důležitém čínském trhu. Prodeje iPhonů na něm v letošním roce klesají, naopak se v prémiovém segmentu daří domácí konkurenci, zejména pak Huawei. Jak na tom je Apple z hlediska tržeb a zisků, se dozvíme 2. května.

Akcie ostatních pěti firem se zatím letos drží v plusu. Premiantem je i nadále výrobce procesorů Nvidia – čísla o hospodaření vydá v druhé polovině května. Cenné papíry od začátku ledna posílily o téměř 60 procent. Akcie provozovatele sociálních sítí Meta Platforms, který zveřejnění výsledky ve středu, si v dosavadním průběhu roku připisují 39 procent. O něco skromnější jsou nárůsty u Alphabetu (11 procent), Amazonu (16 procent) a Microsoftu (7 procent).

Konkrétně trable Tesly naznačují, že i v případě akcií velkých technologických firem je opatrnost na místě a že investoři by měli být při nákupech do portfolií vybíravější. Pokles o 40 procent je vysoký, navíc v porovnání s jinými, tradičnějšími automobilkami je ocenění papírů Tesly výrazně vyšší. Někdo může namítnout, že i přes tuto korekci posílily akcie Tesly za posledních pět let o více než 800 procent. Od rekordu v listopadu 2021 však kurz s výkyvy postupně klesá. Možná tak Sedm statečných už není sedm.

Stručně 📰

• Pozornost investorů se v těchto dnech upírá k madridské burze. Na ní odstartovala zatím největší letošní evropská primární veřejná nabídka (IPO). Své akcie se na veřejné trhy chystá uvést španělská rodinná firma Puig Brands, do jejíhož portfolia patří exkluzivní značky parfémů. Na prodej jsou cenné papíry až za tři miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 76 miliard korun. Jde o největší španělské IPO od privatizace provozovatele letišť AENA v roce 2015. (e15)

• Důležitý krok k omezení nabídky neregulovaných a leckdy pochybných až podvodných investic na tuzemském trhu učinila minulý týden poslanecká sněmovna. Součástí přijaté novely zákona o investičních společnostech a fondech jsou i zpřísněná pravidla týkající se takzvaných patnáctkových fondů. Ty sehrály nechvalnou roli v kriminálních kauzách zkrachovalých firem J.O. Investment, Growing Way, Cryfin či WCA International. (e15)

• Zábavní a filmová společnost Sony Pictures Entertainment, která je součástí známé japonské skupiny, jedná s americkou private equity firmou Apollo Global o společné nabídce na převzetí konkurenční společnosti Paramount Global. Diskuze mezi Sony a Apollo jsou podle zahraničních médií v rané fázi. Zájem o Paramount Global má rovněž firma Skydance. Ta stojí mimo jiné za úspěšným filmem Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem. S akciemi Paramountu se obchoduje na burze Nasdaq. (Reuters)

• Energetická společnost Premier Energy, kterou ovládá investiční firma Emma Capital českého miliardáře Jiřího Šmejce, se chystá uvést akcie na bukurešťskou burzu. Objem primární veřejné nabídky by měl činit 125 milionů euro (3,16 miliardy korun), přičemž část budou nové akcie a menší díl akcií prodá Emma. Firma Premier Energy je předním hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů, podniká v Rumunsku a v Moldavsku. Prodej akcií začne poté, co regulátor schválí prospekt. (Reuters)

Zaujalo 📈

Éra tvrdé koruny a tím pádem i levných nákupů na zahraničních dovolených se dost možná odkládá na neurčito. Česká měna bude totiž v souboji o světový kapitál přinejmenším letos ztrácet na americký dolar.

Pomyslným viníkem je americká centrální banka. Ta totiž podrží své vysoké úroky pravděpodobně podstatně déle, než zbytek světa doposud předpokládal, a déle trvající atraktivní úročení dolarových aktiv bude velkým lákadlem pro investory parkující své peníze třeba i ve střední Evropě včetně Česka.

Už nyní je koruna vůči dolaru v nejhorší kondici od listopadu roku 2022, nedaleko dvouletého minima je tuzemská měna i vůči euru. V závěru minulého týdne vyšel dolar na přibližně 23,70 koruny. Ještě na začátku letošního roku to bylo okolo 22,40 koruny.

Tématu se věnuje kolega Jaroslav Bukovský.

EP Group českého miliardáře Daniel Křetínského (pozn.: je spolumajitelem Czech News Center, vydavatele e15) předložila 9. dubna správní radě britské poštovní a logistické skupiny International Distribution Services (dřívější název byl Royal Mail) předběžnou a nezávaznou nabídku na převzetí celé firmy. Vedení společnosti ji však následně na svém jednání 11. dubna zamítlo s tím, že „je oportunistická a výrazně podhodnocuje IDS i její budoucí vyhlídky“. Informace vyšla najevo minulý týden, přičemž obě strany jí oficiálně potvrdily.

Akcie firmy IDS jsou od privatizace v roce 2013 veřejně obchodované na londýnské burze. Fond Vesa Equity Investment, který se v rámci podnikatelského impéria Křetínského a jeho partnera Patrika Tkáče zaměřuje na investice na akciových trzích, v současnosti ve společnosti vlastní 27,5procentní podíl. Je tak největším akcionářem. Vesa ve Velké Británii vlastní také desetiprocentní podíl v supermarketech Sainsbury’s.

Vývoj ceny akcií společnosti International Distribution Services v posledních pěti letech

Zdroj: Google Finance

Nabídka EP Group zněla na 320 pencí za jednu akcii a ocenila IDS na 3,1 miliardy liber (91,6 miliardy korun), respektive 4,5 miliardy při započtení dluhů. Důležité je zmínit, že součástí skupiny IDS je i lukrativní nadnárodní logistická skupina GLS. Ta působí v řadě evropských zemí včetně Česka.

S nepříliš velkým nadšením se snaha Křetínského o převzetí IDS setkala u odborů, jak píšeme na e15. Z finančního hlediska se nezamlouvá některým dalším investorům, upozorňují Financial Times.

Podle jednoho z nich je Křetínského nabídka naprostý vtip. Citovaný investor poznamenal, že jen GLS, což je ziskový byznys, má sám o sobě hodnotu až 400 pencí. „Takže 320 pencí za celou skupinu včetně GLS je urážlivá nabídka,“ citují FT.

Postřeh investora 💡

„Kolik bude dividenda energetické společnosti ČEZ letos? Předpokládám, že management navrhne maximum, tedy 80 procent zisku, což odpovídá 52 korunám. Ale také se domnívám, že dojde k protinávrhu na výplatu celého zisku. To by znamenalo 65 korun na akcii,“ píše v komentáři pro e15 analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Tématu nadcházející dividendové sezóny na pražské burze a tomu, kolik jednotlivé firmy vyplatí na dividendách, jsem se věnoval v jednom z předcházejících vydání newsletteru.