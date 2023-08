Binance vs. Coinbase: Srovnání, recenze, klady a zápory | e15.cz

Ve světě bitcoinu a krypta existuje několik byznysových obrů a velké globální burzy virtuálních měn patří mezi ně. Nejznámější jsou Binance a Coinbase, přičemž část jejich služeb je dostupná i českým občanům. Ti jsou zároveň ohroženi specifickými podvody. Kdo chce vstoupit do světa digitálních měn prostřednictvím velké centralizované burzy, měl by brát v potaz výhody a zápory obou platforem. Vyjmenovává je shrnující článek.

Není to způsob investice do kryptoměn, za který by pravověrní bitcoinisté pochválili. Spoléhání na služby velké centralizované burzy má podle nich zásadní rizika. Hlavním je nutnost podstoupit proces ověření totožnosti, tedy nahrát své osobní údaje typu fotografie občanského průkazu. Skeptici varují, že nikdo nemá jistotu, že tato data nakonec nezneužijí například hackeři, kteří by tím získali informaci, kde žije konkrétní člověk investující do bitcoinu a spol. A pokud by cena bitcoinu někdy vylétla na řádově jiná čísla, člověk investující do bitcoinu a krypta by automaticky znamenal potenciálně lákavou oběť kriminálních živlů. Riziko je také dlouhodobě držet své kryptoměny právě na některé z burz.

Ne každý ale uvažuje v takto pesimistických tónech. Používání služeb jako Coinbase nebo Binance přináší i četné uživatelské výhody. Jejich shrnutí – včetně zmínky i stinných stránek nejen v porovnání s ryze domácími projekty – popisují následující řádky.

Co je Binance

Jedna z největších kryptoměnových burz, kterou založil Kanaďan čínského původu Changpeng Zhao vystupující pod přezdívkou CZ. Burza funguje od července roku 2017, prošla si tedy obdobím dvou takzvaných kryptozim spojených s prudkým ochlazením zájmu o bitcoin a další kryptoměny. Binance nejprve fungovala v Číně, Peking se ale následně rozhodl proti kryptobyznysu tvrdě zakročit. CZ je znám svými výroky, že Binance funguje jako decentralizovaná firma bez stálého domicilu.

Co je Coinbase

Coinbase coby firmu založili v roce 2012 Brian Armstrong a Fred Ehrsam. Nyní patří stejně jako Binance mezi největší firmy v oboru. Kryptoměnová burza Coinbase je na rozdíl od Binance plně právně ukotvena ve Spojených státech amerických a její akcie se od roku 2021 obchodují na tamní burze.

Binance recenze

Uživatelé si na této kryptoburze cení hlavně nízkých poplatků z obchodování a širokou nabídku obchodních párů. Některé více či méně bizarní virtuální měny typu PEPE bylo možné nakupovat či prodávat právě na Binance, zatímco na Coinbase nikoli.

Recenze zaznamenané na androidovém tržišti aplikací Google Play také pochvalně zmiňují lokalizaci burzy do českého jazyka. Pro některé kryptospekulanty je však uživatelské rozhraní nepřehledné. Velké platformy jako Binance ale obvykle nabízejí uživatelům víc než jen možnost směnit kryptoměny a standardní peníze. Binance nabízí i českým uživatelům takzvanou Binance Card, platební kartu, na kterou lze nahrát virtuální měny a pak ji používat jako běžnou platební kartu. Někteří uživatelé si na Binance pochvalují i možnost zapojení do takzvaného referral programu (doporučení přátel), kdy za každého uživatele burzy získají noví i stávající členové Binance (kteří si vyměnili referenční kód) slevu na nákup kryptoměn.

Coinbase recenze

Recenze na Google Play vykreslují Coinbase trochu jinak než konkurenční Binance. Kryptoburza sice nemá uživatelské rozhraní v češtině, na druhou stranu u ní uživatelé vyzdvihují přehlednost a snadnou obsluhu. Nevýhodou jsou ale o něco vyšší poplatky z obchodování oproti Binance. Na druhou stranu Coinbase má i vlastní mobilní a desktopovou peněženku na kryptoměny s názvem Coinbase Wallet.

Americká firma nabízí uživatelům včetně těch z Česka podobně jako Binance také „vlastní“ platební kartu. Jmenuje se Coinbase Card, lze na ni nahrát bitcoin a další kryptoměny a pak je pomocí karty utrácet kdekoli, kde lze platit bezkontaktně. Přestože se Binance a Coinbase v základních rysech a funkcích podobají, existují mezi nimi další rozdíly, které by měli brát čeští uživatelé v potaz. Obě burzy navíc podporují i byznys s NFT.

Binance přihlášení a bankovní identita

Specifická funkce Binance je možnost přihlašovat se, respektive rychle podstupovat proces ověření totožnosti (KYC) pomocí takzvané bankovní identity. Určitým paradoxem ale je, že přestože se do projektu bankovní identity zapojila i Moneta Money Bank, svým klientům neumožňuje posílat peníze na účty kryptoburzy Binance – důvodem je prý ochrana jejích klientů před podvodníky, kteří se snaží vydávat za zástupce Binance. Na tyto pochybné praktiky upozornila i sama Binance.

Binance varuje před podvodníky Českem se šíří praktiky, které zneužívají jméno společnosti Binance. Podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci společnosti Binance, a snaží se z lidí vylákat peníze skrz nabídku falešných investic či podvodné soutěže. Následně jim slibují nerealisticky vysoké nebo garantované výnosy. „Pachatelé kontaktují své oběti nejčastěji na sociálních sítích. Často operují s pojmy typu umělá inteligence, ‚machine learning‘, nebo obchodování pomocí algoritmů,“ říká Jarek Jakubček, vedoucí školitel investigativního oddělení Binance. Oběti podvodů jsou často kontaktovány na sociálních sítích, přes e-mail i po telefonu. Útočníci se pomocí nátlakových technik snaží z obětí vylákat citlivé údaje, získat přístup k účtům nebo od nich přímo vylákat peníze. „Používají techniky, které známe z televizního nakupování. Časově omezená nabídka, která platí pouze následujících deset minut, poté už bude pozdě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří jim naletí,“ doplňuje Jakubček. Varovným signálem ve světě kryptoměn je především už jen to, že někdo slibuje obdobu garantovaného výnosu. V tak nepředvídatelném byznysu, jako je obchodování s digitálními měnami, je jedinou jistotou to, že jistého není nic.

Coinbase staking

Velké kryptoplatformy nabízejí obdobu úročení vkladů, takzvaný staking. Obvykle jsou odměny vypláceny v dané kryptoměně, kvůli volatilitě digitálních měn však nepředstavují výnosy v řádu čtyř až patnácti procent (od etheru přes polkadot až po další altcoiny) něco, na čem by šlo v době zvýšených úrokových sazeb výrazně zbohatnout. Vydělat lze i na úložkách takzvaných stablecoinů typu USDC. Jejich kurz tolik nekolísá – je navázaný na dolar. V případě Coinbase ale úroky ze stablecoinu USDC během léta 2023 nedosahovaly ani pěti procent. Pro evropské, respektive české uživatele je také třeba brát v potaz, že tyto vklady nejsou ze zákona pojištěny.

Binance staking

Podobné podmínky úročení nabízí také Binance. S tím rozdílem, že na první pohled mnohem výhodnější výnos (až přes dvacet procent, nelze však mluvit o zaručeném zisku) váže k držení a uzamknutí do speciálního protokolu svůj vlastní token BNB, dříve známý jako Binance Coin. Ten má pro své držitele další výhody v tom, že snižuje obchodní poplatky.

A v případě Binance slouží investorům jako obdoba akcie ve smyslu investiční sázky na další úspěch firmy – Binance se na rozdíl od Coinbase neobchoduje na akciové burze. Kromě stakingu podporuje Binance i takzvaný Launchpad, tedy platformu, kde mohou startupy upsat své tokeny. Firma tvrdí, že na některých šlo vydělat i třicetinásobek vložené částky. Taková investice je však ze své podstaty mimořádně riziková.

Binance Coin cena (BNB):

Na Coinbase nelze BNB koupit. Pro kryptospekulanty byl token v určitém období kryptozimy 2022–2023 zajímavý v tom smyslu, že jeho cena padala méně než zbytek trhu. To ale rozhodně není zárukou toho, že se bude stejně chovat i při dalších tržních turbulencích. Může se navíc dostat do hledáčku regulátorů.

Jak dostat peníze z Coinbase

Nahrát (a vybrat zpět) standardní měnu lze na Coinbase teoreticky snadno. Platforma podporuje takzvané SEPA platby, tyto převody však trvají až několik pracovních dní. Kdo by chtěl své prostředky dostat zpátky na bankovní účet co nejrychleji, měl by použít funkci Instant Cards Cashout – pokud tedy vaše platební karta funkci okamžitých výběrů podporuje.

Nevýhodou je poplatek ve výši dvou procent. V případě domácích burz a směnáren typu Coinmate či AnyCoin ale mohou výběry probíhat rychleji a za výhodnějších podmínek, jelikož tyto české firmy mají účty u domácích bank, respektive kampeliček.

Coinbase poplatky za výběr bitcoinu

Alternativou k výběru z Coinbase je odeslání bitcoinu či jiné kryptoměny přímo do své digitální peněženky. Je však třeba počítat s tím, že tento krok zahrnuje povinný poplatek pro těžaře za potvrzení transakce. Podle uživatelů Redditu dosahuje poplatek za vybrání bitcoinu či etheru z Coinbase kolem osmi dolarů.

Coinbase poplatky za obchodování

Při obchodování na Coinbase je potřeba počítat s tím, že poplatky dosahují až 0,6 procenta z daného obchodu. Pro uživatele, kteří obchodují ve větších objemech, jsou však poplatky nižší.

Jak dostat peníze z Binance

Možnosti jsou obdobné jako v případě Coinbase. Nechybí ani možnost instantního výběru přes debetní či kreditní kartu – pokud to zrovna ta vaše karta podporuje. Rozmyslet je nutné také to, zda chcete vybírat standardní měnu, nebo kryptoměny. Výběr bitcoinu či etheru je rychlejší než připsání SEPA platby na váš bankovní účet. Jakýkoli výběr prostředků je nutné potvrdit v rámci dvoufázového ověření (2FA), tedy zadáním speciálního kódu opsaného z e-mailu a SMS zprávy.

Binance poplatky za výběr bitcoinu

Zatímco obchodní poplatky platí u Binance za nízké, uživatelé upozorňují, že vybírání bitcoinu či jiných kryptoměn se jim může prodražit. Poplatek za výběr bitcoinu činí na Binance 0,001 bitcoinu. To je při ceně kryptoměny kolem 30 tisíc dolarů zhruba 30 dolarů.

Binance poplatky z obchodování

Tradery ale vábí Binance na to, že z obchodů s virtuálními měnami odvádějí jen 0,1procentní provizi. Ta klesá o 25 procent v případě, že spekulanti drží token BNB.

Regulace a rizika

Rok 2023 ale ukázal, že ani tak velké firmy jako Binance a Coinbase nemají zdaleka nic jistého. Na Coinbase zamířila žaloba ze strany Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC), jelikož měla údajně nabízet k obchodování neregistrované cenné papíry. Nad Binance se v létě 2023 vznášela hrozba obvinění ze strany amerického ministerstva spravedlnosti.

To podle serveru Semafor zvažovalo vinit Binance nejen z obchodování s neregistrovanými cennými papíry, ale rovněž z podvodu kvůli údajnému využívání uložených kryptoměn klientů k obchodování. Ať už tažení regulátorů proti Coinbase či Binance dopadne jakkoli, uživatelé by měli vždy pamatovat na to, že velké centralizované burzy jsou pro úřady poměrně snadným terčem ze své podstaty.

Binance vs. Coinbase shrnutí

Výhody a slabší stránky obou projektů by šlo stručně shrnout pomocí následující tabulky.