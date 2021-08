Bitcoin wallet – jaké jsou nej peněženky na kryptoměny (TOP 10) | E15.cz

Kryptoměny přitahují pozornost stále více lidí, ale ti by měli kromě sledování kurzů věnovat pozornost způsobu zabezpečení svých digitálních mincí. Bitcoin a další kryptoměny lze uchovávat v elektronických peněženkách, jež se ale od sebe významně liší. Důležitou roli v tomto rostoucím byznyse hrají i Češi. Vývojářům peněženek se navíc daří naskakovat na trendy jako NFT či DeFi .

Ve chvíli, kdy se rozhodnete koupit nějaké bitcoiny, nastane čas pořídit si i bitcoinovou peněženku, která umožní kryptoměnu spravovat.

Prvním a zásadním krokem je výběr peněženky. V první řadě byste měli dbát na bezpečnost a způsob, jakým chcete peněženku používat. V praxi existují zejména dva druhy, mobilní a hardwarové peněženky. Obecně lze digitální mince nechávat na některé z burz, čímž se však vystavujete riziku jejich ztráty v důsledku kyberútoku.

Bitcoin wallet – přehled elektronických peněženek

Trezor

Výrobek české firmy SatoshiLabs. Hardwarové peněženky, mezi které patří i Trezor, jsou nejbezpečnějším typem úložiště. Připomínají speciální flash disk, který uživatel připojuje k počítači, jen když potřebuje s bitcoinem a dalšími podporovanými měnami (ether, litecoin, cardano, monero, dogecoin, zcash, XRP, compound a další) nakládat.

Už jen ta skutečnost, že Trezor není soustavně připojen k internetu, přispívá k bezpečí mincí. Nejdůležitější ale je, aby si majitel Trezoru pečlivě uchoval obnovovací hesla pro případ, že by se s fyzickým zařízením něco stalo. Jednoduše pak může své konto obnovit na jiném přístroji. Leckoho napadne, co by se stalo, kdyby společnost SatoshiLabs zkrachovala.

„Veškeré zdrojové kódy fungování jsou otevřené a veřejně přístupné. Pod ruce se nám dívá spousta lidí. Pokud by firma SatoshiLabs měla přestat fungovat, tak si toho uživatel ani nevšimne, Trezor je možné rozjet i bez našeho přičinění,“ vysvětlil v rozhovoru pro deník E15 spoluzakladatel SatoshiLabs Marek Palatinus. Uživatel ale musí počítat s tím, že hardwarová peněženka něco stojí. Nová verze Trezoru Model T vyjde na 4910 korun. Přes uživatelské rozhraní Trezoru lze kryptoměny i nakupovat.

Ledger Nano

Přímá konkurence Trezoru a jednička na trhu (český výrobek je globální dvojkou). Francouzský produkt ještě více připomíná klasický USB disk. Oproti Trezoru podporuje více digitálních mincí, navíc jsou obě verze Ledgeru (X a S) levnější. Vzájemně se varianty X a S liší například podporou technologie bluetooth nebo počtem podporovaných druhů kryptoměn. Ledger Nano ovšem na rozdíl od Trezoru nefunguje na principu open-source, tedy transparentního zdrojového kódu.

MetaMask

Pro leckoho mírně matoucí záležitost, neboť MetaMask vznikl původně jako doplněk internetového prohlížeče. Funguje jako most do světa technologických vymožeností blockchainu Ethereum. Je to speciální ethereová peněženka, která například umožňuje anonymně směnit jakékoli kryptoměny fungující na blockchainu Ethereum.

Uživatel tedy nemusí čekat na jejich zalistování na centralizované burzy. Poměrně nedávno začala MetaMask fungovat i ve formě mobilní aplikace, kde dokonce nabízí speciální záložku určenou pro NFT (nezaměnitelné tokeny; používají se jako certifikát o vlastnictví sběratelského předmětu navěšený na blockchain).

Wallet of Satoshi

Mobilní aplikace se prezentuje jako ta nejjednodušší bitcoinová peněženka na světě. Nehledě na minimalistické a jednoduché uživatelské rozhraní je třeba mít alespoň základní povědomí o takzvané Lightning Network (LN), sekundárdní bitcoinové vrstvě zaměřené na instantní mikroplatby.

Wallet of Satoshi se právě na používání LN specializuje a platby přes tuto vrstvu nabízí jako primární možnost. Potvrzení transakce se díky tomu odehrává v řádu sekund, přičemž poplatky dosahují haléřové výše. Aplikace podporuje samozřejmě i „klasické“ bitcoinové on-chain platby propisující se do jeho účetní knihy (blockchainu), je třeba ale počítat s tím, že si za takové transakce Wallet of Satoshi účtuje poplatky navíc.

Ty nakonec mohou převyšovat i padesát korun. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že Wallet of Satoshi funguje centralizovaněji než jiná řešení – kontrolu nad uživatelovými prostředky má provozující firma. Na dlouhodobé „skladování“ kryptoměn jsou tedy vhodnější jiné peněženky, nejlépe ty hardwarové.

Phoenix Wallet

Nabízí v podstatě totéž co Wallet of Satoshi, jen pro nováčky může být uživatelské rozhraní na první pohled složitější. Hlavním rozdílem je, že nechává uživateli plnou kontrolu nad jeho bitcoiny – vývojář aplikace nemůže sledovat jejich pohyb či je v krajním případě zmrazit. Uživatelovy peníze by proto měly být ve větším bezpečí i v případě, kdyby se tvůrce aplikace ze dne na den rozhodl se službou skončit nebo by se vyskytly problémy na straně Lightning Network.

Dharma

Mobilní kryptopeněženka podporuje Ethereum a veškerý na něj navázaný ekosystém. Přímo v aplikaci lze nakupovat virtuální mince. Vyniká zejména možností snadno naskočit na fenomén takzvaných decentralizovaných financí (DeFi). Držitelé digitálních měn pevně svázaných s kurzem dolaru typu USDC nebo Tether mohou prostřednictvím aplikace Dharma půjčovat prostředky za úrok až kolem tří procent ročně, což výrazně převyšuje to, co nyní klientům nabízejí banky.

Na zákonné pojištění vkladů ale musejí kryptospekulanti zapomenout. Podmínky a možnosti výdělku se navíc u dramaticky rychle se měnícího kryptosvěta průběžně mění.

Seznamte se s DeFi prostřednictvím videonávodu:

Kryptoporadna: DeFi • VIDEO Kicom

Multfifunkční aplikace lákající na nejrůznější bonusy a výhody. Crypto.com umožňuje posílat kryptoměnové platby, vydělávat na úrocích z kryptoměn (až 12 procent ročně), nechat si proplácet předplatné Netflixu či Spotify či kdekoli utrácet digitální měny přes speciální platební kartu Crypto.com zajišťovanou ve spolupráci se společnosti Visa.

Vše, co zní lákavě, má ale také některá úskalí. Kdo chce mít Netflix zdarma nebo extra úroky, musí zakoupit a držet kryptoměnu vydávanou přímo Crypto.com – jedná se o takzvané CRO tokeny. Jde o povinnou investici v řádu desítek tisíc korun.

Neuškodí mít na paměti ani geopolitické souvislosti. Crypto.com je původně hongkongská společnost a s ohledem na drsný postup Číny vůči Hongkongu a technologickým firmám obecně nelze zaručit, že služba bude bezproblémově fungovat ve stávající podobě i během dlouhých příštích let.

Coinbase Wallet

Mobilní aplikace nevyžadující mít založený účet na kryptoburze Coinbase. Kombinuje řadu vlastností a vymožeností výše uvedených služeb. Přístup k DeFi protokolům, úložiště NFT, ale kromě toho i možnost držet bitcoin a další od etheru odlišné kryptoměny. Tvůrci peněženky tvrdí, že její uživatelé mají nad svými digitálními mincemi plnou kontrolu.

Mycelium

Dlouhodobě jedna z nejpopulárnějších mobilních peněženek podporující kromě bitcoinu i ether a všechny digitálních měny běžící na blockchainu Ethereum. Výhodou Mycelia je mimo jiné možnost importovat do něj účet z hardwarových peněženek Trezor a Ledger, přestože z hlediska kyberbezpečnosti nemusí jít o nejlepší tah.

Yield App

Jak název napovídá, hlavním účelem této úschovny kryptoměn je dostat z nich co nejvyšší úrok na trhu. Kalifornská Yield App láká na až dvacetiprocentní roční výnosy. Vydělávat umožňuje na bitcoinu, etheru i stablecoinech typu USDC či Tether. Funguje též ve verzi pro stolní počítače.

Podobně jako Crypto.com vyžaduje pro maximální výhodnost držení speciální kryptoměny. Nutností pro plnohodnotné používání je také projít procesem ověření totožnosti, kdy uživatelé musejí zaslat své naskenované průkazy totožnosti. Už jen z toho důvody by to neměl být hlavní způsob, jak dlouhodobě držet bitcoin a spol. Držitel kryptoměn se dobrovolně vzdává jedné z jejich největších výhod – anonymity.