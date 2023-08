Investice do bitcoinu: Jak koupit kryptoměnu za 100 tisíc korun | e15.cz

Kryptooptimisté věří, že ceny bitcoinu a spol. čeká v letech 2024 až 2025 mohutný rozkvět. Rozbuškou má být jarní půlení (halving) bitcoinu či zájem velkých firem typu BlackRock zprostředkovávat investice do nejrozšířenější kryptoměny. Řadu potenciálních investorů ovšem od bitcoinu a krypta odrazuje relativní složitost obsluhy virtuálních měn. Praktický návod popisuje, jak nákupy největší digitální měny probíhají a na co si dát pozor. Stejný postup lze použít i pro nákup etheru a dalších altcoinů.

V první řadě je ale nutné nastavit si investiční horizont, strategii a částku určenou na nákup digitálních měn. Sebrat veškeré své úspory, nakoupit za ně altcoiny s očekáváním, že se jejich cena během 12 měsíců zdesetinásobí, je spolehlivý recept na ekonomickou sebevraždu.

Kdy se vyplatí investice do bitcoinu?

Ceny digitálních měn se dosud pohybovaly ve zhruba čtyřletých cyklech ohraničených takzvaným půlením (halvingem), a tak je ideální počítat minimálně se čtyřletým investičním horizontem. Pokud jde o investovanou částku, vzhledem k volatilitě cen kryptoměn by měli lidé nakupovat jen za takové peníze, o které si mohou dovolit v krajním případě přijít.

Částka 100 tisíc korun je zvolena jako modelový příklad, odpovídá zhruba třem průměrným měsíčním mzdám. Nákup virtuálních mincí každopádně nepatří mezi činnosti, na které je vhodné brát si úvěr. Řada kryptoveteránů navíc doporučuje nenakupovat v jednom větším nákupu, ale rozložit si investici v čase.

Pokud je investice do kryptoměn obecně braná za rizikovou, pak některé menší digitální měny typu dogecoin jsou rizikovější než jiné. Dvojice bitcoin & ether platí v kryptoměnových poměrech za konzervativní investici, na druhou stranu v období býčího trhu rostou menší virtuální měny rychleji.

Jak šlo vydělat na bitcoinu nejvíc? Tuhé kryptozimy v relativně nepříliš vzdálené minulosti panovaly hlavně v letech 2018 (bitcoin klesl krátkodobě i pod čtyři tisíce dolarů) a 2022 (pokles na 16 tisíc dolarů).

Například ale také v březnu 2020 byla cena bitcoinu krátkodobě velmi nízká – spadla pod pět tisíc dolarů.

Takové momenty plné paniky a apokalyptických zpravodajských titulků byly ideální šancí k doplnění kryptoportfolia.

Platí ale, že o to rychleji také padají v době ochlazení trhu. I to musí investor brát v potaz při rozložení rizika. Období ochlazení trhu, takzvané kryptozimy, je ale pro investice do bitcoinu nejlepší.

K čemu je bitcoin?

Pro jedny jen nástroj spekulace, pro druhé zase nejdůležitější vynález v dějinách lidstva. O smyslu bitcoinu by šlo psát dlouhé knihy a takové taky vznikají (viz například Bitcoinový standard nebo Bitcoin: Odluka peněz od státu).

Ve zkratce: S vlastní digitální peněženkou máte nad svými kryptoměnami plnou kontrolu. Žádná firma či stát nemají možnosti, jak vás o ně bez vašeho vědomí připravit či vám transakce zablokovat. Bitcoinů existuje předem omezené množství (21 milionů), které už nelze navýšit. Bitcoin ke svému fungování nepotřebuje žádnou centrální autoritu; běží nezávisle na globálním dění a prakticky ho nikdo nemůže jen tak vypnout. To je důležité pro připomenutí toho, do čeho vlastně potenciální kryptospekulanti chtějí dát peníze. Po důkladném rozmyšlení investiční strategie, horizontu a složení kryptoportfolia následují praktické kroky k nákupu bitcoinu či dalších kryptoměn.

Jak koupit bitcoin: přípravná fáze

​Před nákupem kryptoměny je vhodné mít rozmyšlenou nejen dlouhodobou investiční strategii, ale i strategii samotného držení bitcoinu. Pro dlouhodobé investory je nejbezpečnější skladovat bitcoin ve vlastní digitální peněžence. Těch existuje vícero typů. ​

Druhy peněženek

Existují různé druhy kryptopeněženek. Základní rozdělení je na hardwarové (Trezor, Ledger – vypadají jako USB disk) a mobilní (například Phoenix Wallet, Wallet of Satoshi, MetaMask, TrustWallet, Argent). Pro dlouhodobé uchovávání digitálních měn jsou vhodnější ty hardwarové, které ale stojí několik tisíc korun.

Bezpečnost a zálohování

Vždy si vytvořte zálohu své peněženky a uchovávejte své soukromé klíče v bezpečí pomocí takzvaného seedu (12–24 slov sloužících k obnovení peněženky v případě její ztráty)

Nákup kryptoměny: jak a kde koupit bitcoin?

Pro nováčka nejspíš nejjednodušší způsob pořízení bitcoinu a krypta je prostřednictvím centralizované burzy. Existují ale minimálně dvě další zavedené cesty, jak bitcoin nakupovat. Všechny způsoby tento článek postupně zmíní.

Jak získat bitcoin na burze? Výběr burzy: Existuje mnoho kryptoměnových burz a směnáren. V češtině fungují například domácí projekty Coinmate, Anycoin či Simplecoin. Používat lze i zahraniční burzy typu Coinbase či Kraken. Nabízejí větší výběr obchodních párů, nejsou ale v češtině. Do českého jazyka je lokalizovaná velká zahraniční burza Binance.

Aktivujte dvoufaktorovou autentizaci pro zvýšení bezpečnosti vašeho účtu. Nákup bitcoinu: Chcete-li nakupovat za koruny či jiné standardní měny, musíte nahrát peníze na svůj obchodní kryptoburzovní účet. Po jejich připsání můžete na burze obchodovat. Některé platformy umožňují zvolit si předem cenu, za kterou chcete nakoupit. Objednávka se vyplní až poté, co bitcoin dosáhne stanovené ceny. Platí to i pro prodej kryptoměny.

Nákup bitcoinu přes bitcoinmat

V Česku existuje síť speciálních bankomatů, přes které lze bitcoin směnit.

Výhody: Možnost nakupovat za hotovost, není nutná registrace

Najděte si nejbližší kryptoměnový bankomat, poměrně dost jich funguje v Praze. Jejich seznam je k nalezení například zde. Nákup: Postupujte podle instrukcí na bankomatu. Po dokončení nákupu vám bankomat vygeneruje QR kód nebo vám pošle bitcoin či jinou kryptoměnu (litecoin, ether) přímo na adresu vaší peněženky. V ní je nutné si nechat vygenerovat QR kód a nechat jej naskenovat „bankomatem“.

Kde koupit bitcoin anonymně a online?

Aplikace jako Bisq či Vexl umožňují přímou směnu bitcoinu a dalších kryptoměn mezi uživateli. Nevyžadují ověření totožnosti, transakce však někdy může trvat kvůli prodlení protistrany déle. Nelze také počítat se zárukou nalezení vhodného obchodního protějšku. Hrozí mimo jiné to, že jen málo uživatelů se bude chtít pouštět do velké jednorázové transakce. Nakoupení bitcoinu za 100 tisíc korun by tedy přes Bisq či Vexl mohlo probíhat takzvaně na etapy.

Kolik stojí bitcoin?

Pro řadu lidí je lákavé vlastnit alespoň jeden celý bitcoin, cena kryptoměny však dosahuje řádu statisíců korun. Ne všichni zájemci o kryptoměnu si ale uvědomují, že lze nakupovat i titěrné zlomky bitcoinu.

Digitální povaha kryptoměny to umožňuje, bitcoin má stejné vlastnosti, ať jich držíte deset, nebo 0,0004. Nejnižší peněžní jednotka bitcoinu je mimochodem jeden satoshi, jedna stomiliontina bitcoinu.

Nákup bitcoinu: co dělat s kryptoměnou dál?

Z hlediska bezpečnosti není vhodné nechávat zakoupenou virtuální měnu na burze. Bez ohledu na to, jak dobře je řízená, vždy ji teoreticky hrozí hackerský útok, bankrot či jiné trable. S bitcoinem drženým na burze navíc nemůžete platit. Je proto vhodné kryptoměnu po nákupu pomocí zprostředkovatelské platformy dostat pod svou plnou kontrolu.

​Převod bitcoinu či krypta do vaší peněženky

Adresa peněženky: Z vaší kryptopeněženky si zkopírujte adresu pro příjem bitcoinu či jiné kryptoměny (kromě QR kódu má bitcoinová adresa formát například bc1qrsa7h6vdn59hp6em9zpfegwlp0j68p99ggyx2y; v případě etheru by vypadala jako 0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F)

Z vaší kryptopeněženky si zkopírujte adresu pro příjem bitcoinu či jiné kryptoměny (kromě QR kódu má bitcoinová adresa formát například bc1qrsa7h6vdn59hp6em9zpfegwlp0j68p99ggyx2y; v případě etheru by vypadala jako 0x71C7656EC7ab88b098defB751B7401B5f6d8976F) Zadat převod: Na burze zvolte možnost „odeslat“ nebo „vybrat“ bitcoin (krypto) a vložte adresu vaší peněženky. Potvrďte transakci.

Jak vydělat na bitcoinu přes akcie?

Komu pořád přijde popsaný postup jako příliš komplikovaný nebo kdo netrvá na vlastnění digitálních mincí, může si vsadit na bitcoin a krypto přes tradiční finanční trhy. Společnosti jako Coinbase, Microstrategy nebo těžařská Marathon Digital ve svých akciích poměrně věrně odrážejí stav kryptoměnového trhu. Ostatně s ním jejich byznys úzce souvisí.

Výhodou tohoto způsobu investice je možnost uplatnit takzvaný časový test. To znamená, že v případě prodeje akcií po uplynutí tří let od jejich nákupu není nutné odvádět daň ze zisku. Pro držení bitcoinu a spol. nic takového neplatí.