Komentář Petra Fischera: Staré kouzlo Angely Merkelové už nepůsobí | E15.cz

V Bádensku-Württembersku ztratila CDU necelá tři procenta, v Porýní-Falci procenta čtyři. V obou zemích navíc CDU neporazila stranická politika a program, nýbrž oblíbení premiéři, kteří dělají vstřícnou občanskou politiku.

Ani dvaasedmdesátiletý Winfried Kretschmann, veterán zelené politiky a historicky první ministerský předseda za Zelené od roku 2011, ani šedesátiletá sociální demokratka Malu Dreyerová nejsou typickými představiteli svých stran. Ve svých zemích se jim dokonce podařilo zbavit svazující a někdy odpuzující stranické nálepky, takže dokážou oslovovat i lidi, kteří by jinak volili ideologicky jinak. Dreyerová sice vyhrála, ale její SPD ztratila půl procenta. Krestschmannovi se naopak podařilo získat o dvě a půl procenta víc voličů než ve volbách v roce 2016, což ale opět není potvrzení obecně rostoucího trendu Zelených, nýbrž toho, že to šéf místní vlády prostě dělá dobře. Zelené netvoří samí Kretschmannové, tak jako němečtí sociální demokraté nejsou samé Dreyerové, je to spíše naopak: oba se jeví jako výjimky.

Porážku CDU mnozí komentátoři vysvětlují čerstvou poslaneckou aférou s ochrannými pomůckami, na jejichž nákupu, jak se ukázalo, se přiživovali někteří poslanci CDU. V tom to ale být nemůže, aféra je čerstvá a tak rychle nereagují ani informovaní voliči v Německu. Porážka CDU je více vyjádřením nedůvěry posledních měsíců, kdy vázne očkování a zvyšuje se nespokojenost s bezradnou codivou politikou centrální vlády Angely Merkelové.

Je s podivem, že se tato obecná nespokojenost propsala i do řady měst a míst, kde CDU ztrácí moc opravdu bolestně. Novému šéfovi strany, ministerskému předsedovi Severního Porýní-Vestfálska Arminu Laschetovi, se za necelé dva měsíce nepodařilo přesvědčit veřejnost, že on je tím správným novým lídrem. Ve svých vystoupeních působí úřednicky a v jistém smyslu staře: rozhodně ne jako moderní lídr, pružně reagující na rychle se měnící současný svět. CDU chyběli ve volbách Kretschmannové a Dreyerové, staré kouzlo Angely Merkelové už nepůsobí a Laschetova aura ho nedokázala nahradit, protože zkrátka žádná neexistuje.

Pro nového předsedu je to nepříjemné hlavně proto, že právě teď se rozhoduje o kandidátovi na kancléře a obě porážky CDU Laschetovi určitě nepomohou. Pozice bavorského premiéra a šéfa CSU Markuse Södera se tím opět posílila. Nejen kvůli těmto prohraným volbám, což je Laschetova odpovědnost, ale hlavně proto, že Söderovo politické charisma má větší sílu.

Pro CDU, jejíž preference se po loňském skoku na 40 procent pohybují celostátně kolem 32 procent, tedy na úrovni minulých voleb, budou mnohem důležitější červnové zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Tam totiž vládne CDU (s SPD a Zelenými) a její premiér, sedmašedesátiletý Reiner Haseloff, jehož obliba se v lecčems podobá Krestchmannovi a Dreyerové. CDU potřebuje tento symbolický post na východě země potvrdit, aby ukázala, že dělá dobrou politiku a má na to dobré lidi. Pokud se jí to podaří, šance na výhru v zářijových volbách bude větší a na dnešní dvě prohry se zapomene. Volby CDU ale vyhraje jediné: úspěšný konec očkování proti covidu do léta.