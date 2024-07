Přesto Kyla Scanlon nyní typická ekonomická komentátorka v byznys kostýmu s kanceláří někde v okolí newyorského Wall Street. Vyrůstala ve státě Kentucky a v 16 letech z domova obchodovala s opčními kontrakty, které umožňují spekulovat s akciemi pomocí krátkodobých úvěrů. „Bavilo mě to a rodiče mě v tom podporovali. Byla to pro mě zajímavá věc, jak přistupovat k matematice a současně pochopit fungování kapitálových trhů,“ říká během online rozhovoru ze svého home officu v Coloradu.

Inspiraci pro své dnešní působení ekonomické komentátorky, která hovoří jazykem generace Z, sbírala i mimo online burzovní aplikace. V posledním ročníku vysoké školy před pěti lety pracovala na brigádě jako prodejkyně aut a použila to k popisu ekonomického termínu nákladů obětované příležitosti, doplněné o vlastní ilustrace a vizuály.

„Studovala jsem ekonomii. Vše jsem se učila prostřednictvím diagramů a kreseb. Myslím, že je opravdu důležité mít vizuály. Můžeme přečíst všechna slova, ale když máme obrázek, jsou pro nás věci mnohem jasnější,“ vypráví Kyla Scanlon. Všechen obsah si vytváří sama a jak říká, je týmem jednoho člověka. Nakreslila tak i všech 60 ilustrací do své nové knihy In This Economy? Jak peníze a trhy skutečně fungují.

Knihu zamýšlela jako sadu nástrojů, z níž mohou lidé čerpat a získat základní znalosti. A přehlušit záplavu ekonomických titulků vzbuzujících úzkost. „Když lidem řeknete, že pracujete ve financích nebo ekonomice, tak jejich první reakcí je, že obě tyto věci nesnáší. Jedním z cílů této knihy je ukázat lidem, že jsou součástí ekonomiky, ať se jim to líbí nebo ne. Abyste mohli být něčeho součástí, musíte alespoň trochu rozumět tomu, jak to funguje. Kniha je souborem nástrojů pro lidi a doufám, že s těmito znalostmi mohou lépe rozhodovat o koupi domu nebo určité investice,“ popisuje Kyla s tím, že chce „hluk okolo“ témat zjednodušit.

The Growth Timeline of Kyla Scanlon|Growth In Reverse

Knihomolem odmalička

Láska ke knihám ji provází od útlého věku. Do knihoven chodila od osmi let a bylo to její nejoblíbenější místo na světě. „Chodili jsme tam každý týden, za což jsem mámě moc vděčná. Byla to malá místnost bez oken, ale pro mě to bylo nejkouzelnější místo,“ říká. Často si odnášela i deset knih a jednou jí knihovnice řekla, že by mohla knihu napsat už i sama. A tak se její prvotinou stal příběh o tučňákovi a tuleni a jejich boji s mrožem, samozřejmě doplněný o vlastní ilustrace.

Kyla Scanlon (27) Americká ekonomická komentátorka, spisovatelka a pedagožka. Už jako teenagerka obchodovala s opcemi, měla o tom na vysoké škole blog s názvem Scanlon o akciích. Promovala na Western Kentucky University z financí, ekonomiky a datové analýzy. Její texty a komentáře se objevují v předních médiích od Bloombergu, přes New Yok Magazine až po New York Times. Je spoluautorkou podcastu, přednáší na univerzitách i ve firmách. Založila finančně edukativní platformu Bread.

Knihy hltá dál a její záběr je velmi široký. „Právě jsem dočetla knihu o kultu scientologů v Texasu, předtím jsem četla knihu o síti pizzerií Domino's. Nemyslím, že bych mohla psát tak, jak to dělám, kdybych toho tolik nepřečetla a nenapsala, když jsem byla mladší. Dělat taneční videa, aniž byste měli silné základy v psaní a čtení, to vám projde, ale já se snažím psát hodně lidským pohledem. Všechno, co dělám, je zabalit informace tak, aby jim porozuměl průměrný člověk a dokázal je použít v životě,“ vysvětluje Scanlon.

MIT a Harvard, TikTok i další sítě

I když má statisíce sledujících, za influencerku se nepovažuje. Na „tanečním“ TikToku ale mluví o aktuálních zprávách, do newsletteru zase přidává básně a filozofii, na svém YouTube kanálu pak věci rozebírá trochu více do hloubky. „Mnoho lidí se proti sociálním médiím staví s tím, že jsou špatné a nikdo by je neměl používat. Že vám shnije mozek. Ale je to místo, kde jsou lidé. Když jsem začala asi před dvěma a půl lety s natáčením videí, vytvořit to první o 30 sekundách mi mezi psaním scénáře a střihem trvalo šest hodin. Ale dělám je téměř každý den, už je to skoro 600 videí. Už si nepíšu scénáře, jen sbírám odkazy, o čem chci mluvit a přidávám postřehy,“ popisuje prakticky denní rutinu s tím, že videa jí zaberou něco přes hodinu denně.

Její program je nabitý, a proto někdy vstává už ve 3 hodiny ráno, odpoledne si dá volno a pracuje zase večer. „Dvakrát za semestr přednáším na MIT, Harvardu i v Berkeley. Většina akademických institucí chce, aby někdo přišel a dal studentům návod, jak se veškerá teorie, kterou se tam učí, vztahuje na současné události. A to je to, co dělám, tedy aplikuji ekonomickou teorii na současné události,“ popisuje Scanlon.

