ANO i SPD jsou podle jejich zástupců s programem vlády s Motoristy spokojeni
Hnutí ANO a SPD podle jejich představitelů Aleny Schillerové a Tomia Okamury prosadily do programu chystané vlády s Motoristy drtivou většinu předvolebních slibů. Uvedli to v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.
Spokojenost s jednáními o programu již dříve vyjádřili i Motoristé. Předseda ANO a předpokládaný budoucí premiér Andrej Babiš bude v pondělí prezidenta Petra Pavla informovat o základních tezích programu, který budou zástupci stran ještě kompletovat, řekla dnes místopředsedkyně ANO Schillerová.
„Jsme na všech základních věcech shodnuti,“ uvedla Schillerová. Podle ní ucelenou verzi programu proberou ještě vedení stran.
Debata o programových prioritách v tomto týdnu nebyla podle diktátu ANO, řekla Schillerová. „Vedli jsme korektní jednání, určitě jsme tam udělali nějaké kompromisy, které vyhovovaly těm menším stranám,“ dodala.
Spokojen byl i předseda SPD Okamura. „Prosadili jsme drtivou většinu programu. Shoda byla až z 95 procent, kompromisy se našly rychle,“ uvedl Okamura. Program bude podle něj zveřejněn až jako celek, upřesňovat jeho jednotlivé body nechtěl.
Předseda SPD pouze zopakoval, že budoucí kabinet odmítne zavedení emisních povolenek pro domácnosti, které plánuje zavést EU, odmítne podle něj také migrační pakt nebo nahrazení české koruny evropskou měnou. ANO a SPD chtěkí také navrhnout zavedení maximální výše odvodů pro živnostníky, slibují snížení cen energií pro domácnosti o 1000 korun měsíčně.
„My rozhodně nebudeme podporovat návrhy Fialovy vládní koalice,“ uvedl Okamura ke krokům končícího kabinetu Petra Fialy (ODS). Reagoval tak i na dotaz, zda SPD podpoří jeho vydání k trestnímu stíhání pro podněcování k nenávisti v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí.
ANO, SPD a Motoristé se již dříve dohodli na rozdělení resortů ve vládě, která by měla mít 16 členů. V kabinetu má mít devět křesel hnutí ANO, tři SPD a čtyři Motoristé. ANO bude mít kromě premiéra vedení ministerstev financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, spravedlnosti a ministerstva pro místní rozvoj, které má být podle Babišova vyjádření pro Novinky.cz zachováno.
Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Okamura des řekl, že nominanty představil Babišovi už v týdnu po sněmovních volbách. Nechtěl potvrdit, zda jsou mezi nimi bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán nebo předseda Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Motoristé mají získat ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.