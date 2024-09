Osminásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef Váňa se zřejmě stane poslancem za hnutí ANO. V dolní komoře Parlamentu by měl nahradit Janu Mračkovou Vildumetzovou, která byla v sobotu zvolena v prvním kole voleb do Senátu za Sokolovsko a poslanecký mandát jí tím automaticky zanikne.

Váňa kandidoval v roce 2021 do sněmovny na pátém místě karlovarské kandidátky ANO, díky přednostním hlasům se posunul o místo vpřed. ANO v kraji získalo dva mandáty pro Mračkovou Vildumetzovou a Renatu Oulehlovou. První náhradnice ANO v kraji Věra Procházková byla v roce 2022 zvolena do Senátu, letos se náhradnické pozice do sněmovny vzdala.

Jednasedmdesátiletý Váňa, který s osmi vítězstvími drží rekord Velké pardubické, působí v obecní politice jako zastupitel obce Chyše, v letech 2016 až 2020 byl rovněž krajským zastupitelem Karlovarského kraje.

Dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu jako nestraník za ANO, v roce 2016 na Karlovarsku, kde skončil druhý, a v roce 2022 v obvodě Plzeň-město, kde byl třetí. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Karlovarském kraji jako nestraník za TOP 09, nyní se do dolní komory dostane z náhradnické pozice na kandidátce ANO.

Mračková Vildumetzová zvítězila v senátních volbách na Sokolovsku už v prvním kole, když získala zhruba 50,7 procenta hlasů. Dosavadní senátor STAN Miroslav Balatka neuspěl, když získal zhruba 25,4 procenta.